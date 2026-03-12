Upoznajte mlade koji mijenjaju budućnost Splita: Studentska udruga koja spaja znanje, industriju i generacije osvojila prestižnu Rektorovu nagradu

Udruga mladih programera (DUMP) dobitnica je Rektorove nagrade Sveučilišta u Splitu za posebna postignuća i predstavlja izvanredan primjer studentske inicijative i značajnog doprinosa akademskoj zajednici Sveučilišta u Splitu. Riječ je o besplatnoj, visokokvalitetnoj IT Konferenciji, jedinstvenoj u Hrvatskoj po tome što je u potpunosti studentski organizirana i neprofitna.

Od srednje škole do zajednice koja mijenja karijere

Paula Bonić je studentica Računarstva na FESB-u i članica DUMP- a gdje kroz rad na različitim projektima razvija tehničke i organizacijske vještine, a najviše je motivira rad s ljudima koji dijele sličan entuzijazam za osobni razvoj, razvoj zajednice i volontiranje.

S DUMP-om se prvi put susrela još u srednjoj školi sudjelujući na Školi osnova programiranja i konferencije DUMP Days. Već tada joj se svidjela atmosfera i način na koji studenti kroz udrugu dijele znanje i stvaraju prilike za druge mlade.

Kada je kasnije došla na fakultet odlučila se prijaviti na DUMP Internship i to u području multimedije, iako to nije direktno povezano s njenom strukom. Privukla je prilika da se okuša u nečem novom, razvije dodatne vještine i bude dio zajednice iz koje može puno toga naučiti.

- DUMP mi je zasigurno promijenio život. Kroz rad u udruzi počela sam se baviti dizajnom i multimedijom, područjem koje u početku nije imalo puno veze s mojom strukom, ali sam kroz projekte imala priliku učiti i razvijati se i sada karijeru gradim u tom smjeru. Posebno sam zahvalna što kroz DUMP imam priliku upoznati toliko motiviranih i inspirativnih ljudi te biti dio te priče. Uz sva iskustva i prijateljstva koja sam stekla, želja mi je to isto prenositi dalje i pružiti novim generacijama mladih priliku da se razvijaju, uče i pronađu svoj put, kao što sam ga i ja pronašla kroz DUMP.

Vještine koje se ne uče samo na fakultetu

Zahvaljujući DUMP projektima razvila je dosta vještina koje je teško steći samo kroz fakultet. Izdvojila je organizaciju i project management, kao i veći osjećaj odgovornosti za projekte na kojima se radi, a s vremenom je i naučila raditi brzo i efikasno, pogotovo kada su rokovi blizu i kada treba reagirati u hodu.

Napredovala je u komunikaciji i timskom radu, ali i u tehničkim vještinama vezanim uz dizajn i multimediju. Kroz projekte je naučila i kako se snaći u novim situacijama, brzo rješavati probleme i zajedno s timom dovesti neku ideju do konačnog rezultata.

Veza između studenata i IT industrije

- DUMP studentima tijekom studija daje priliku raditi na stvarnim projektima i povezati se s ljudima iz industrije. Kroz projekte, konferencije i razne događaje studenti imaju priliku upoznati IT tvrtke, čuti njihova iskustva i dobiti bolji uvid u to kako zapravo izgleda rad u industriji. Tvrtke kroz DUMP mogu upoznati motivirane studente, vidjeti na čemu rade i kako razmišljaju. Tako se stvara prirodna veza između studenata i industrije, a studentima olakšava prijelaz s fakulteta na tržište rada.

U budućnosti se vidi u Hrvatskoj. Vjeruje da i ovdje postoje dobre prilike za razvoj, pogotovo kroz zajednice i inicijative poput onih u lokalnoj IT sceni. Voljela bi tu ostati, nastaviti se razvijati i svojim znanjem i iskustvom doprinositi zajednici koja je i njoj puno dala. Misli kako se putem udruga i sličnih inicijativa prirodno stvara mreža ljudi s kojima netko želi raditi i razvijati se.

- Jako je važno da institucije i tvrtke prepoznaju vrijednost studentskih inicijativa i aktivno ih podržavaju. Takve inicijative studentima pružaju priliku da kroz projekte, događaje i suradnje steknu praktično iskustvo koje često nadopunjuje ono što uče na fakultetu. Upravo kroz takve aktivnosti studenti razvijaju vještine, upoznaju ljude iz struke i dobivaju bolji uvid u to kako izgleda rad u industriji.

Srećom, dodaje, DUMP već ima podršku velikog broja IT tvrtki koje sudjeluju kroz različite oblike suradnje od mentorstva i predavanja do podrške projektima koje organiziraju. Takva suradnja je jako vrijedna jer studentima daje priliku učiti od ljudi koji već rade u industriji, postavljati pitanja i steći realnu sliku o tržištu rada.