SINJ Upaljena je treća adventska svijeća na adventskom vijencu

U subotu 13. prosinca, na blagdan sv. Luce, uoči treće adventske nedjelje, u sklopu programa Advent u Sinju, od 16 sati u zgradi Palacine, u organizaciji Turističke zajednice grada Sinja, upriličen je prvi dio prigodnog programa “Ususret Božiću“.

Održane su čak četiri različite radionice i to: kreativna radionica i pričaonica za djecu s Melani Glavinić, ukrašavanje medenjaka s Ankicom Župić,radionica pletenja“Opleti po vuni“s Mojrom Barbić i Gordanom Nasić, članicama udruge Sinjski ferali te izrada roge, zvijezde, šiške s Matijom Jukić, Maricom Jukić i Petrom Gladovićom, članicama Tradicijske udruge Bitelić.

Potom je na Trgu kralja Tomislava u 18 sati upriličeno paljenje treće adventske svijeće koje je predvodio je fra Ivan Čikara, župni vikar u Brnazama. Treću adventsku svijeću, koja simbolizira radost i veselje, upalili su gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj, predsjednica Gradskog vijeća Marija Gaurina te predstavnici: Crvenog križa Sinj, vatrogasnih postrojbi DVD i JVD Sinj i Hrvatske gorske službe spašavanja - stanica Sinj. S prigodnim programom nastupio je Dječji zbor “Glasnici mira“ iz Brnaza, pod ravnanjem časne sestre Mirele Delonga, dok je moderator programa bio prof. Branimir Romac.

Brojni posjetitelji mogli su se okrijepiti uz tople napitke te uštipke i fritule Marije Vučković i Ede Crljena, kao i medenjake Ankice Župić.

Nakon obreda paljenja treće adventske svijeće, slijedio je Božićni koncert čuvenog ansambla Lado u bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske, u organizaciji Franjevačke klasične gimnazije i strukovne škole u Sinju i Svetišta Čudotvorne Gospe Sinjske, uz potporu Grada Sinja i Turističke zajednice grada Sinja, a od 20:30 sati na Trgu dr. Franje Tuđmana održao se koncert popularne Lidije Bačić-Lile.

"Pozivamo naše drage sugrađane i goste da nam se pridruže u pripremi za najradosniji katolički blagdan Božić i prilikom paljenja četvrte adventske svijeće koja simbolizira ljubav, u subotu 20. prosinca u 18 sati na Trgu kralja Tomislava. Tada će, uz prigodnu gastronomsku ponudu, s božićnim programom nastupiti Gradska glazba Sinj i mlada talentirana glazbenica Ameli Dinarina Šimić", poručuju organizatori.