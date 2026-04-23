Uoči vrhunca sezone ACI u Splitu okupio regionalne direktore

U ACI marini Split ovoga je tjedna održan dvodnevni radni sastanak predsjednice Uprave ACI d.d. mr. sc. Ankice Kruljac s regionalnim direktorima, s ciljem dodatne koordinacije i pripreme sustava uoči početka nove nautičke sezone. Tijekom sastanka razmatrane su ključne operativne aktivnosti u svim ACI marinama, s naglaskom na organizaciju rada, sigurnosne protokole te usklađivanje aktivnosti na razini cijelog sustava, kao i očekivanja u nadolazećem razdoblju.

Nautička sezona tradicionalno je započela uskrsnim razdobljem, a očekivano je da traje dulje od klasične turističke sezone, često sve do kasne jeseni, zbog čega pripreme u ACI sustavu započinju već po završetku prethodne sezone. U kontekstu globalnih izazova i promjenjivih turističkih trendova, poseban naglasak u poslovanju nacionalnog nautičkog lanca stavljen je na fleksibilnost u poslovanju i pravovremenu prilagodbu potrebama gostiju.

Radni sastanci s regionalnim direktorima predstavljaju važan dio upravljačkog procesa ACI-ja, omogućujući razmjenu iskustava, usklađivanje operativnih aktivnosti i dodatno unaprjeđenje poslovanja na razini cijelog lanca marina.

„Pripreme za nautičku sezonu započinjemo odmah po završetku prethodne, kako bismo u svim marinama osigurali visoku razinu kvalitete usluge i sigurnosti naših gostiju. Nautička sezona traje dulje od klasične turističke, a očekivanja gostiju pritom su sve veća i zahtjevnija. U ovom je trenutku još uvijek rano za preciznije prognoze, no primjetan je trend opreznijeg planiranja i donošenja odluka u kraćem vremenskom okviru. Hrvatska pritom ima važnu prednost kao sigurna i lako dostupna destinacija, što dodatno doprinosi njezinoj atraktivnosti. Upravo kroz kontinuiranu koordinaciju s regionalnim timovima i zajednički pristup pripremama želimo osigurati pouzdano i kvalitetno iskustvo za sve naše goste u nadolazećoj sezoni“, izjavila je mr. sc. Ankica Kruljac, predsjednica Uprave ACI d.d.

Zaključno, na sastanku je istaknuto kako će uspjeh nadolazeće nautičke sezone uvelike ovisiti o pravovremenoj pripremi, učinkovitom upravljanju i koordinaciji svih razina sustava. U uvjetima promjenjivih tržišnih okolnosti, ključnu ulogu imat će prilagodljivost i sposobnost održavanja visokih standarda usluge i sigurnosti u svim ACI marinama.