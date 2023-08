UOČI UTAKMICE S HAJDUKOM PAOK danas prodao najboljeg veznjaka

Prema napisima u francuskim medijima, a i prema tvrdnjama dobro upućenog grčkog sportskog novinara, najbolji veznjak PAOK-a, 26-godišnji Douglas Augusto, bit će prodan Nantesu za 5.5 milijuna eura.

Transfermarkt ističe da je njegova cijena na tržištu 4.5 milijuna eura.

U francuskim medijima se piše da će Brazilac već danas doći u Nantes te odraditi liječnički pregled, piše HRT.

O tome piše na Twitteru i jedan od najpoznatijih grčkih sportskih novinara, Giannis Chorianopoulos.

❗️ Douglas Augusto left Athens for France. He is on his way for medicals and to finalise his done deal transfer from PAOK to FC Nantes. For €5,5m. plus 20% sell on clause ⚫️🟡@PAOK_FC @FCNantes#PAOK #PAOKFC #FCN #FCNantes #Nantes

— Giannis Chorianopoulos (@choria80) August 10, 2023