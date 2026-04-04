Uoči Uskrsa Pazar prepun, Splićani pažljivo biraju što ide na blagdanski stol

Subotnje jutro uoči Uskrsa donijelo je prepoznatljivu živost i gužvu na splitski Pazar. Brojni građani pohrlili su u kupnju namirnica za blagdanski stol, stvarajući posebnu atmosferu koja svake godine obilježava ovaj dio grada.

Nakon Velikog petka, kada je u prvom planu bila riba, danas se naglasak prebacio na meso i svježe povrće. Ponuda na tržnici iznimno je raznolika, no kupci ipak pažljivo biraju što će staviti u košaricu. Razlog tome su osjetno više cijene u odnosu na prošlogodišnje uskrsno razdoblje, što potvrđuju i sami prodavači. Unatoč tome, nadaju se kako će se do kraja dana broj kupaca dodatno povećati.

Posebnu pažnju i ove godine privlače šparoge, nezaobilazna proljetna namirnica koja dominira gotovo svakim štandom. Sezona je očito u punom jeku, ali s njom su stigle i visoke cijene. Za manji stručak potrebno je izdvojiti između četiri i pet eura, dok cijena kilograma doseže i do 50 eura. Ipak, čini se da to nije obeshrabrilo Splićane. Ljubitelji ove pomalo gorke, ali cijenjene delicije spremno posežu za šparogama. Kapula, kupus i mrkva prodaju se po 2 eura za kilogram, dok je cikla nešto skuplja i stoji 2,5 eura. Brokula i salata, po cijeni od 3 eura, i dalje imaju svoje vjerne kupce koji već razmišljaju o laganijim, proljetnim jelima. U ponudi su i domaća jaja – deset komada može se kupiti za 3 eura.

Kako je izgledala uskrsna kupnja na splitskom Pazaru, najbolje dočarava atmosfera prepuna ljudi, boja i mirisa koja i ove godine potvrđuje važnost tradicije i blagdanskog okupljanja.