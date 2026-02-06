Uoči Thompsonovog koncerta osvanuli plakati: "Smrt fašizmu, sloboda narodu!"

Uoči koncerata Marka Perkovića Thompsona, koji će se 6. i 7. veljače 2026. održati u Dvorani mladosti na Trsatu, u Rijeci su se pojavili plakati koji su odmah privukli pozornost javnosti.

Na njima stoji poruka: 'U Rijeci znamo što je bilo. Smrt fašizmu, sloboda narodu.' Uz tekst su prikazani likovi s podignutim desnicama, a na plakatu su ispisane i reference 'D'Annunzio 1919.' te 'Thompson 1992.' Plakati su osvanuli uoči koncerata koji se očekuju uz velik interes publike, piše 24sata.

Sliku plakata je na svom Facebooku objavio Možemo Rijeka.

Istovremeno, zbog najavljenih nastupa i povećanog broja posjetitelja, uvedene su i posebne prometne mjere na području Trsata. Tijekom oba dana koncerata Trg Viktora Bubnja bit će zatvoren za sav promet u razdoblju od 12 do 20.30 sati. U tom vremenu promet u neposrednoj blizini Dvorane mladosti bit će u potpunosti obustavljen te preusmjeren prema privremenoj prometnoj signalizaciji i uputama ovlaštenih osoba na terenu.