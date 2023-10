Uoči Svjetskog dana oživljavanja, udruga Zdravi dan u Sinju započinje s projektom "Svatko može spasiti jedan život"

Projekt će se odvijati sutra, 14. listoapada u zgradi Palacine u Sinju i projekt ima dva cilja. Prvi cilj je edukacija laika o prepoznavanju osobe koja je doživjela srčani zastoj i način na koji se može pomoći toj osobi. Dovoljno je da laik masira srce osobi koja je doživjela srčani zastoj.

Također, cilj Projekta je ohrabriti i osposobiti ljude da koriste defibrilator za laike. Brza upotreba defibrilatora, i to unutar 3 do 4 minute, je vrlo bitna jer nakon toga mozak ostaje bez kisika i male su šanse da će se osobi pomoći. Nažalost, ni u razvijenim zemljama nije moguće organizirati Hitnu medicinsku pomoć koja bi u tako kratkom vremenu došla do osobe kojoj je pomoć potrebna. Zato se veliki naglasak stavlja na pomoć od strane slučajnih prolaznika.

Drugi cilj projekta je kupnja defibrilatora za laike. Grad Sinj najavio je kupnju uređaja koji će se postaviti na javno mjesto gdje će biti svima dostupan u bilo koje doba.

Iz Udruge Zdravi dan pozvali su sve građane da im se pridruže na prvoj edukaciji koja će se održati 14.10. 2023. zgradi Palacina u vremenu od 9:30 do 11:30 sati. Voditelj edukacije je dr. Nina Berović, spec. kardiolog, a uz nju će biti prisutne i druge liječnice.