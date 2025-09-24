Uoči Europske noći istraživača u Splitu: Čak četiri izvedbe edukativnih meteopredstava za djecu

Uoči Europske noći istraživača, u Gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu 24. i 25. rujna 2025. održat će se čak četiri izvedbe edukativnih meteopredstava Malog teatra, u organizaciji Instituta za oceanografiju i ribarstvo (IZOR).

Mališani i njihovi roditelji imat će priliku uživati u predstavama „Vremenaste igre” i „Pahuljasta”, nastalim prema serijalu edukativnih meteoslikovnica „Vremenaste priče” Naklade Vakula. Tekstove potpisuje jedan od najpoznatijih hrvatskih meteorologa – Zoran Vakula, a ilustracije Nik Titanik.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Predstave na zabavan i interaktivan način otkrivaju djeci odgovore na pitanja poput: Od čega su napravljeni oblaci? Kako nastaje kiša? Može li sunce biti opasno? Što je snijeg i kako nastaje? Djeca aktivno sudjeluju u izvedbi – raspravljaju, pjevaju, plešu i smiju se zajedno s Tatom Slikovnicom i njegovom prijateljicom Tetom NeMirnom.

Posebnu čar donosi i podatak da će druga izvedba u srijedu biti jubilarna 200. izvedba meteopredstava Malog teatra od svibnja 2022., kada su prvi put zaigrane u kazalištima, vrtićima, školama i knjižnicama diljem Hrvatske.

Predstave traju 35 minuta i namijenjene su djeci od 3 do 9 godina. Objedinjuju dramsku, literarnu i glazbenu umjetnost, potiču najmlađe na čitanje, razvoj mašte i kreativnosti te ih na poseban način uče povezanosti čovjeka s prirodom.

Ulaznice za splitske izvedbe odavno su rasprodane, što potvrđuje koliko su „meteopriče“ Zorana Vakule postale omiljene među djecom i roditeljima.