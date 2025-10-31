Uoči Dušnog dana i blagdana Svih svetih načelnik Pavličević položio vijenac i zapalio svijeću za sve poginule branitelje i civile u Domovinskom ratu

Vijence su položili i svijeće zapalili zajedničko izaslanstvo Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva obrane, Ministarstva hrvatskih branitelja i udruga proisteklih iz Domovinskog rataU prigodi obilježavanja blagdana Svih svetih i Dušnog dana, danas u 9 sati, ispred Središnjeg križa na gradskom groblju Boninovo, položeni su vijenci i upaljene svijeće u spomen na poginule branitelje i stradale civile iz Domovinskog rata.

Ispred MORH-a vijenac je položio i svijeću zapalio Ante Damić, Nikša Kusalić ispred MHB-a i načelnik Policijske uprave dubrovačko-neretvanske Ivan Pavličević ispred MUP-a.

Osim njih, svijeće su zapalili i vijence položili predstavnici Županije dubrovačko-neretvanske, Grada Dubrovnika i udruga proisteklih iz Domovinskog rata.

Tijekom ovog tjedna policijski službenici su zapalili lampione na grobovima svih hrvatskih branitelja u Dubrovniku i van Dubrovnika.

Misa zadušnica u spomen na sve poginule u Domovinskom ratu služit će se na Dušni dan, 2. studenog 2025. g. u 18 sati u Katedrali Gospe Velike u Dubrovniku.