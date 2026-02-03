Uoči 115. rođendana Hajduka: Sjećanje na Šurjaka i jedno vrijeme koje se ne zaboravlja

Bliži se 115. rođendan Hajduka, skoro pa okrugli, više od kluba, diteta puka, kako mu godinama tepamo, mi inficirani bilom bojom, još od Starg placa do Poljuda i vojske navijača, te prenošenja priča hajdučkih, sa oca na sina, sa dida na unuka...

Ali, vrime je novo, danas su tu Facebook i društvene mreže, pa nas je tako jutros podsjetila stranica "Split kroz povijest", javna grupa sa gotovo 47 000 pratitelja, zaljubljenika u naš grad i njegove ljude.

Na objavljenoj fotografiji, nakon utakmice u Maksimiru koja je tog 7. prosinca 1977. završila rezultatom 0:0 , travnjak u pratnji dinamovaca Maria Bonića, Željka Stinčića i Džemala Mustedanagića, napušta naš kapetan Ivica Šurjak, u tom trenutku jedan od najboljih europskih napadača.

Tako pred hajdukov 115. rođendan, objava sa našim Šurom, našim kapetanom, idolom odrastanja i jednim od naših najvećih igrača svih vremena.