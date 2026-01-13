United Airlines pokreće liniju Split - New York, evo od kada i kolika je cijena

Split će od ljeta 2026. godine prvi put u povijesti imati izravnu redovnu liniju sa Sjedinjenim Američkim Državama. United Airlines službeno je potvrdio da u svoj ljetni red letenja uvodi sezonske letove između New Yorka (Newark) i Splita, čime Dalmacija dobiva jednu od najznačajnijih zrakoplovnih veza dosad, piše Morski.hr.

Nakon uspješnog pokretanja linije Dubrovnik – New York, United je odlučio proširiti svoju prisutnost u Hrvatskoj i uključiti Split kao novu transatlantsku destinaciju iz svoje baze u zračnoj luci Newark.

Prema dostupnim informacijama, United Airlines planira letjeti na relaciji Split – Newark tri puta tjedno – srijedom, petkom i nedjeljom s polaskom iz Splita u 10:00 sati i dolaskom u Newark u 14:05 po lokalnom vremenu. Povratni letovi iz Newarka za Split bit će utorkom, četvrtkom i subotom u 17:00 sati, a dolazak u Split predviđen je sljedećeg jutra u 07:45.

Karte su već dostupne na službenim stranicama United Airlinesa. Najpovoljnije povratne karte za svibanjske letove 2026. godine trenutačno se mogu pronaći po cijeni od oko 832 američka dolara, odnosno približno 712 eura.

Linija će biti aktivna od proljeća do početka rujna 2026. godine, a ako se interes putnika pokaže dovoljno velikim, nije isključeno da bi linija u budućnosti mogla postati i dugoročna.