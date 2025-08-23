UN PROGLASIO GLAD Više od pola milijuna Palestinaca gladuje, Izrael nastavio napade: "Svjedočimo apsolutnom paklu"

Izrael je nastavio zračne napade na Gazu, dok su Ujedinjeni narodi na sjeveru enklave službeno proglasili glad. Više od pola milijuna Palestinaca, gotovo četvrtina stanovništva, gladuje, a kriza se širi prema jugu.

UN upozorava da su djeca, stariji i osobe s invaliditetom u najvećem riziku te poziva na hitno primirje i humanitarnu pomoć.

Naglašeno je da se glad mogla izbjeći da nije bilo izraelske opstrukcije. Izrael je izvješće nazvao lažnim, a Sjedinjene Države odbacile su ga kao propagandu Hamasa, piše HRT.

Gladujemo već dvije godine. Što će objaviti te organizacije? Gladni smo. Jedemo jednom dnevno. Hoćemo li biti gladniji nego što smo sada? Ničega više nema. Živimo s gladi, rekla je Dalia Shamali, raseljena Palestinka.

- Mislim da u Gazi svjedočimo apsolutnom paklu. A pakao, nažalost, sada ima i drugo ime – glad. Jasno je da Izrael kao okupacijska sila ima zakonsku obvezu osigurati hranu i lijekove stanovništvu pod svojom kontrolom, rekao je Antonio Guterres, glavni tajnik UN-a.

Trump: Situcija u Gazi se mora razriješiti

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Hamas vjerojatno drži manje od 20 živih talaca, od ukupno 50 za koje se vjeruje da su još u zatočeništvu.

Poručio je da se situacija u Gazi mora razriješiti te podsjetio kako je predvidio da će Hamas početi odbijati dogovore kada ostane dvadeseta talaca.

Palestinska skupina sada, tvrdi Trump, za nagodbu nudi oslobađanje njih samo deset.

- Ovo mora završiti jer riječ je o iznudi. Vidjet ćemo što će se dogoditi. Vrlo sam ponosan što mogu reći da sam izvukao taoce. Stotine ljudi žive su zahvaljujući meni. Preostala je mala skupina ljudi. I Hamas zna da ako ih preda, to je vjerojatno njegov kraj. Stoga taoce nije lako izvući, rekao je Donald Trump, predsjednik SAD-a.