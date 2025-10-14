Umro je Stipe Legenda

Umro je Stipe Mikuličić, javlja Podstrana Portal.

Split tuguje čovjekom kojeg su svi znali kao Stipu Legendu – osebujnog Splićanina koji je postao sinonim za dobru energiju, humor i neizostavno pojavljivanje u pozadini gotovo svake televizijske izjave snimljene u gradu pod Marjanom.

Stipu su posebno dobro poznavali novinari i snimatelji svih televizijskih kuća. Bio je uvijek tu — nasmijan, raspoložen i spreman za razgovor, neizostavan lik u „vox populi“ anketama kada bi novinari pitali građane za mišljenje o aktualnim temama. Njegovo lice postalo je poznato cijeloj Hrvatskoj, a svaki kadar u kojem bi se pojavio donosio je dozu splitskog šarma i spontanosti.

“Ja san doživotni prežident tombule!” – znao bi reći Stipe Legenda, referirajući se na tradicionalnu tombulu koja se svake godine održava za blagdan sv. Duje. Upravo ga je ta njegova titula “prežidenta” dodatno učvrstila u kolektivnom duhu Splita kao simpatičnog zaštitnog lica gradske svakodnevice.

Šira javnost upoznala ga je i tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva 2022. godine, kada je uletio u kadar iza novinarke Mirte Šurjak dok se javljala uživo s Prokurativa prije utakmice Hrvatska – Japan. Taj trenutak postao je viralni hit, a Stipe Legenda – simbol iskrenog, neposrednog splitskog duha.