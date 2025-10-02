Umro je Mirko Matijaš, legenda nogometnog kluba Zagora

Preminuo je profesor Mirko Matijaš, dugogodišnji član Uprave NK Zagore i jedan od osnivača moderne ere kluba.

Matijaš je desetljećima bio vezan uz Zagoru, izvještavao je s utakmica na Borovištu još u vremenu prije interneta, a ostat će zapamćen i kao kroničar i fotograf koji je bilježio povijest kluba. Njegove fotografije izlagane su u galerijama diljem Europe.

Posebno se pamti njegova uloga u organizaciji i medijskom praćenju povijesne utakmice protiv Dinama u studenom 2008. godine, kada je u Unešiću zabilježena rekordna posjeta od 7.000 gledatelja.

Posljednji ispraćaj Mirka Matijaša održat će se u četvrtak u 16 sati u Nevestu, a igrači Zagore pratit će ga na njegovom posljednjem putu.