Umro je Jakša Marasović, istaknuti splitski političar i nekadašnji zastupnik u 5. sazivu Hrvatskog sabora, gdje je bio prepoznat kao pučki tribun.

Bio je dugogodišnji član Gradskog vijeća Grada Splita od 1997. do 2005. godine. Kao član tadašnjeg Gradskog poglavarstva te po struci građevinski inženjer, ostavio je značajan trag u gradskoj infrastrukturi. Između ostalog, nadzirao je hitno ravnanje i uređenje žnjanskog platoa prigodom pastoralnog posjeta pape Ivana Pavla II. Splitu i Hrvatskoj 1998. godine.

Godine je proveo u upravi JANAF-a, a bio je i strastveni pratitelj zbivanja oko Hajduka.

Bio je jedan od osnivača Hrvatske narodne stranke u Splitu te suradnik Savke Dabčević-Kučar.

Njegovo društvo na nekadašnjoj Cankarevoj poljani u Splitu, gdje je okružen prijateljima provodio umirovljeničke dane i gdje su posljednjih dana stizale vijesti iz bolnice o Jakšinu zdravstvenom stanju, ostat će bez strastvenog komentatora i nadasve druželjubivog čovjeka.