Umro je Dalibor Brun

Kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, hrvatski glazbenik Dalibor Brun umro je u 77. godini života.

Iako ga dio publike najčešće veže uz razdoblje 1990-ih, Brun je na glazbenoj sceni bio prisutan još od kasnih 1960-ih godina.

Glazbeni put započeo je u sastavima Uragani i Korni grupa, dok kao solo izvođač djeluje od 1969. godine. Tijekom dugogodišnje karijere ostavio je prepoznatljiv trag na domaćoj zabavnoj sceni.

U biografskim izvorima navode se različiti podaci o njegovu mjestu rođenja, pri čemu se spominju Rijeka i Sisak, no njegova je glazbena karijera snažno vezana uz Rijeku i riječki glazbeni krug iz kojeg je i krenuo. Nastupao je na brojnim festivalima koji su u to vrijeme imali ključnu ulogu u afirmaciji izvođača, uključujući velike domaće festivalske pozornice u Splitu, Zagrebu i Opatiji.

Brunov glazbeni stil prepoznatljiv je po emotivnoj interpretaciji i melodičnim pjesmama utemeljenima na klasičnom pop izrazu, često bliskom šansoni. Objavio je više albuma i kompilacija, a do kraja života zadržao je vjernu publiku, osobito među slušateljima koji cijene „staru školu“ domaće zabavne glazbe i pjesme koje su desetljećima bile dio radijskog repertoara.