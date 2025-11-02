Umro je bivši pripadnik bojne Kobre koji je pretučen prije 40 dana

Preminuo je 48-godišnji Dalibor (Dado) Štajcer, bivši pripadnik 1. satnije 3. bojne „Kobre” iz Slavonskog Broda, koji je krajem rujna zadobio teške ozljede glave u fizičkom sukobu u naselju Andrije Hebranga. Vijest o njegovoj smrti potvrdili su njegovi suborci, a brzo se proširila društvenim mrežama među pripadnicima braniteljskih postrojbi iz Slavonskog Broda, prenosi 035portal.

Sukob se dogodio u noći s 21. na 22. rujna, između 1 i 2 sata. Prema tadašnjem policijskom izvješću, Štajcer i 38-godišnji muškarac fizički su se sukobili. U incidentu je Štajcer zadobio teške ozljede glave te je odmah prevezen i hospitaliziran u slavonskobrodskoj bolnici. Policija je nedugo nakon toga pronašla i 38-godišnjeg sudionika sukoba, koji je bio vidno alkoholiziran – izmjereno mu je 2,33 promila alkohola te je također ozlijeđen.

Nakon što je osumnjičeni bio sposoban za ispitivanje, policija je provela kriminalističko istraživanje te ga 22. rujna kazneno prijavila zbog osobito teške tjelesne ozljede. Dan kasnije predan je pritvorskom nadzorniku, a istražni sudac Županijskog suda u Slavonskom Brodu odredio mu je istražni zatvor u trajanju od 30 dana. Trenutačno se nalazi u zatvorskoj ustanovi u Požegi, a postupak protiv njega je u tijeku.

Kako je tada utvrđeno, dvojica muškaraca poznavala su se od ranije i te večeri su zajedno konzumirali alkohol, što je prethodilo sukobu koji je završio kobno.

Braniteljske skupine iz Slavonskog Broda danas se opraštaju od Dalibora Štajcera, ističući njegovu hrabrost i doprinos u Domovinskom ratu. Njegova smrt duboko je potresla brodsku braniteljsku zajednicu.