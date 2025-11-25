Close Menu

Umro glazbenik poznat po suradnji s grupom Abba

Imao je 85 godina

U 85. godini preminuo je glazbenik Jan Kling, najpoznatiji po suradnji s legendarnom grupom Abba i po upečatljivoj dionici na flauti u njihovom globalnom hitu Fernando. Vijest o smrti potvrdio je njegov sin Mattias Kling, piše Aftonbladet.

Bogata karijera u sjeni

Jan Kling bio je često angažiran studijski glazbenik, a kao saksofonist i flautist ostavio je trag na Abbinim albumima Arrival, Voulez-Vous, Super Trouper i The Visitors. Njegov sin Mattias opisuje ga kao glazbenika koji je, iako ne uvijek u prvom planu, sudjelovao u stvaranju brojnih glazbenih djela.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

"Bio je skriveni talent, ali je sudjelovao u jako, jako puno toga", izjavio je Mattias. Osim s Abbom, Kling je tijekom karijere surađivao i s drugim švedskim velikanima poput Björna Skifsa, Jerryja Williamsa, Teda Gärdestada i Monice Zetterlund.

"Uvijek je gorio za glazbu"

Mattias Kling s ljubavlju se prisjeća očeve strasti koja ga je pratila cijeli život. "Uvijek je gorio za glazbom. Još kao mladi tinejdžer sjedio je i napamet pamtio sve solo dionice Charlieja Parkera. Imao je iznimnu sposobnost", ispričao je.

"Prije svega, pamtit ću njegovu ljubav prema glazbi", zaključio je sin preminulog glazbenika, piše Index.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0