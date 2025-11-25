Umro glazbenik poznat po suradnji s grupom Abba

U 85. godini preminuo je glazbenik Jan Kling, najpoznatiji po suradnji s legendarnom grupom Abba i po upečatljivoj dionici na flauti u njihovom globalnom hitu Fernando. Vijest o smrti potvrdio je njegov sin Mattias Kling, piše Aftonbladet.

Bogata karijera u sjeni

Jan Kling bio je često angažiran studijski glazbenik, a kao saksofonist i flautist ostavio je trag na Abbinim albumima Arrival, Voulez-Vous, Super Trouper i The Visitors. Njegov sin Mattias opisuje ga kao glazbenika koji je, iako ne uvijek u prvom planu, sudjelovao u stvaranju brojnih glazbenih djela.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

"Bio je skriveni talent, ali je sudjelovao u jako, jako puno toga", izjavio je Mattias. Osim s Abbom, Kling je tijekom karijere surađivao i s drugim švedskim velikanima poput Björna Skifsa, Jerryja Williamsa, Teda Gärdestada i Monice Zetterlund.

"Uvijek je gorio za glazbu"

Mattias Kling s ljubavlju se prisjeća očeve strasti koja ga je pratila cijeli život. "Uvijek je gorio za glazbom. Još kao mladi tinejdžer sjedio je i napamet pamtio sve solo dionice Charlieja Parkera. Imao je iznimnu sposobnost", ispričao je.

"Prije svega, pamtit ću njegovu ljubav prema glazbi", zaključio je sin preminulog glazbenika, piše Index.