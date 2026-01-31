Umrla legendarna skijašica

U 59. godini preminula je nekadašnja alpska skijašica Nataša Bokal, jedna od najvećih figura slovenskog skijanja. Ostala je zapamćena kao svjetska viceprvakinja u slalomu te kao prva sportašica godine u samostalnoj Sloveniji.

Bokal je bila članica slavne generacije takozvanih ‘vražjih Slovenki’. U Svjetskom kupu upisala je jednu pobjedu i ukupno tri plasmana na pobjedničko postolje. Najsjajniji trenutak karijere doživjela je na Svjetskom prvenstvu u Saalbachu 1991., gdje je osvojila srebrnu medalju u slalomu, iza Vreni Schneider. Njezin sportski put bio je iznimno težak jer su ga obilježile brojne ozljede – tijekom karijere prošla je čak 14 operacija.

Posljednjih godina života vodila je tešku borbu s rakom. Prije sedam godina izborila je pobjedu nad zloćudnom bolešću reproduktivnih organa, no bolest se prije dvije godine vratila u još težem obliku.

Tijekom karijere tri puta se penjala na postolje u FIS Svjetskom kupu: slavila je u slalomu, bila druga u veleslalomu u Kranjskoj Gori 1991., a drugo mjesto u slalomu osvojila je i 1999. godine. Srebrna medalja sa SP-a u Saalbachu ostala je njezin najveći sportski uspjeh. Unatoč svim zdravstvenim problemima, natjecala se u Svjetskom kupu punih 20 godina, od 1983. do 2003., što je jedan od najdužih staževa u povijesti tog natjecanja. Uz zahtjevnu sportsku karijeru, uspjela je završiti i fakultet, piše tportal.