"UMRI LIVAJA" Mislav Karoglan oglasio se oko novih sramotnih uvreda Livaji

Riječani ne mogu smisliti Marka Livaju, to već i ptice na grani znaju. No njihova mržnja prema napadaču Bijelih prelazi sve granice, piše gol.hr.

Navijači Rijeke gotovo svako malo zazivaju smrt najboljeg igrača Hajduka. Sve je otišlo predaleko pa se sada uvrede čuju i na futsal utakmicama.

Futsal utakmicu između HMNK Rijeke i AMNK Universitasa iz Splita su, nažalost, obilježile gnjusne uvrede na račun Marka Livaje.

Armada izradila i grozne naljepnice

Sve je zabilježio delegat utakmice, tako da će domaći sastav biti kažnjen zbog sramotnog ponašanja dijela svojih navijača, a očitovanje je zatražio i disciplinski sudac.

Pred utakmicu u Varaždinu novinari su pitali Mislava Karoglana što misli o tome.

Kako komentirate uvrede Marku Livaji, to je prevršilo svaku mjeru?

''To je i moj odgovor'', poručio je trener Hajduka.

Pred Božić su članovi Armade izradili užasne naljepnice na kojima piše: ''umri Livaja''.

One su se dijelile među navijačima Rijeke, a jedna je čak završila na božićnom drvcu u centru grada Rijeke, no za to nitko nije odgovarao.