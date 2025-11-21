Umjetna inteligencija za novu dimenziju turističkog iskustva

U sklopu današnjeg programa Dana hrvatskog turizma održano je jedinstveno i inovativno predavanje „AI i putovanja: pametna podrška s ljudskim potpisom“ u organizaciji Hrvatske turističke zajednice. Predavanje je održao Sam Beni, stručnjak specijaliziran za primjenu umjetne inteligencije s naglaskom na područje Complex AI, koje spaja najnovija dostignuća s interaktivnim proširenim stvarnostima (AR), a prije samog predavanja okupljenima se obratio Kristjan Staničić, direktor HTZ-a.

„Digitalna transformacija jedan je od ključnih smjerova razvoja suvremenog turizma, a ovakva predavanja i inovativne prezentacije pokazuju kako tehnologija može dodatno obogatiti doživljaj destinacije, bez gubitka autentičnosti i ljudskog kontakta. Umjetna inteligencija i proširena stvarnost ne zamjenjuju našu tradiciju, kulturu i emociju, već ih interpretiraju na novi, suvremen i atraktivan način. Upravo zato u Hrvatskoj turističkoj zajednici kontinuirano potičemo primjenu inovativnih rješenja koja omogućuju personaliziraniji pristup gostima, jačaju konkurentnost destinacije i doprinose održivom razvoju turizma. Upravo ovakvi projekti, koji spajaju tehnologiju i turizam, potvrđuju našu opredijeljenost u praćenju globalnih trendova i pozicioniranju Hrvatske kao moderne, kreativne i inovativne destinacije“, izjavio je direktor Staničić.

Posebnost ove prezentacije bio je prikaz AR i interaktivnih 3D iskustava uživo, uključujući vizuale inspirirane hrvatskom baštinom i identitetom – od Dubrovačkih zidina i Bašćanske ploče do stiliziranih motiva poput licitarskog srca, periske i prepoznatljivih hrvatskih kvadratića. Također, u sklopu izlaganja je posebno naglašeno kako umjetna inteligencija ne predstavlja prijetnju ljudima u turizmu, već snažan alat koji omogućuje personaliziranija iskustva, učinkovitije poslovanje i dublju povezanost s gostima.

„Ovaj inovativni spoj tehnologije, edukacije i doživljaja predstavlja značajan iskorak u promišljanju budućnosti turizma. Uz Complex AI možete donositi logičnije odluke uklanjanjem ljudskih pristranosti i pogrešaka, no pritom je važno naglasiti da razvoj tehnologije nikada neće zamijeniti ljude, odnosno da budućnost turizma leži u odnosu ljudi i AI-a zajedno“, poručio je Beni.