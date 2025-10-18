Umjetna inteligencija pomogla Amerikanki da izbjegne deložaciju: "Nikada ne bih uspjela bez AI-a"

Žena iz Kalifornije, Lynn White, uspjela je preokrenuti odluku o svojoj deložaciji koristeći alate umjetne inteligencije poput ChatGPT-a i platforme Perplexity. Prema pisanju portala Futurism, White je, nakon što je zaostala s plaćanjem stanarine, izgubila prvostupanjski postupak pred porotom. No, umjesto da nastavi suradnju s lokalnom mrežom za zaštitu stanara, odlučila se osloniti na AI – i to se pokazalo presudnim.

Chatbot joj je, kako tvrdi, identificirao proceduralne pogreške suca, savjetovao koje korake poduzeti i sastavio potrebne podneske za sud. "Ne mogu dovoljno naglasiti koliko je AI bio koristan u mom slučaju. Nikada, baš nikada, ne bih dobila ovu žalbu bez AI-a", izjavila je White za NBC News.

AI pomaže i drugima u sudnicama

White nije jedina koja je uz pomoć umjetne inteligencije uspjela u pravnim postupcima. Poduzetnica iz Novog Meksika, Staci Dennett, koristila je ChatGPT kako bi postigla nagodbu vezanu uz dugovanja. Njezina metoda bila je zanimljiva – tražila je od AI-ja da "glumi" profesora prava s Harvarda i kritizira njezine argumente dok ne postanu neoborivi.

"Rezultati su bili toliko uvjerljivi da suprotni odvjetnici nisu mogli vjerovati", ispričala je Dennett.

Opasnosti i sankcije zbog AI-ja u pravosuđu

Ipak, korištenje umjetne inteligencije u sudskim postupcima nosi ozbiljne rizike. Alati poput ChatGPT-a poznati su po "halucinacijama" – izmišljenim informacijama koje mogu kompromitirati slučaj. Primjer za to je Jack Owoc, milijunaš iz industrije energetskih pića, koji je sankcioniran nakon što je sudu podnio podnesak s potpuno izmišljenim citatima.

Ni profesionalni odvjetnici nisu imuni na pogreške – neki su već kažnjeni zbog podnošenja AI-generiranih dokumenata s lažnim sudskim presedanima. Jedan odvjetnik iz Kalifornije u kolovozu je dobio "povijesnu" kaznu od 10.000 dolara nakon što se pokazalo da je 21 od 23 citata u njegovoj žalbi izmišljen.

Sve više ljudi zastupa sebe uz pomoć umjetne inteligencije

Unatoč upozorenjima stručnjaka i samih tehnoloških kompanija, broj osoba koje se same zastupaju na sudu uz pomoć AI-ja raste. Paralegal Meagan Holmes iz odvjetničkog ureda Thorpe Shwer izjavila je kako je u posljednjih godinu dana vidjela više samostalnih tužitelja nego tijekom cijele svoje karijere.

Stručnjaci, poput odvjetnika Roberta Freunda, upozoravaju da se laici lako mogu odlučiti osloniti na AI jer im je odvjetnik preskup, ali i da to nosi velike rizike. "Ne mogu shvatiti kako odvjetnik može iznevjeriti osnovne odgovornosti prema klijentu i podnositi argumente temeljene na čistim izmišljotinama", kazao je Freund.

Iako je u slučajevima poput onih Lynn White i Staci Dennett umjetna inteligencija odigrala presudnu ulogu, ostaje pitanje koliko je sigurno oslanjati se na tehnologiju koja ponekad "izmišlja" činjenice. Dok jedni u AI-ju vide spas za građane bez financijskih sredstava za odvjetnike, drugi upozoravaju na pravnu i etičku opasnost od njezine zloupotrebe.