Umirovljenicima na račun stiže 13. mirovina: "Izgleda pravedno, a to nije uopće prava mirovina"

Za sve umirovljenike, njih 1,230.000, do kraja godine stiže trajni godišnji dodatak na mirovine, koji je u javnosti kolokvijalno nazvan 13. mirovina. Iz Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike podsjećaju kako su umirovljenicima do sada svake godine isplaćivali jednokratni dodatak, a od ove godine zamijenit će ga spomenutim trajnim dodatkom.

Za razliku od dosadašnjih isplata jednokratnih dodataka, koji su u najvećoj mjeri bili usmjereni prema umirovljenicima s nižim mirovinama, godišnji dodatak trajno je pravo, čiji će iznos ovisiti o mirovinskom stažu na temelju kojeg je određena visina mirovine. Naime, visina godišnjeg dodatka određuje se kao umnožak mirovinskog staža i vrijednosti dodatka utvrđene za jednu godinu staža, piše 24sata.

- Time se na svojevrsni način valorizira dulji rad i uspostavlja balans između korisnika s višim i nižim iznosima mjesečne mirovine - navode iz resornog ministarstva.

Vrijednost jedne godine staža utvrđuje Vlada najkasnije do kraja listopada svake kalendarske godine. Budući da će se prije donošenja odluke Vlade obaviti konzultacije s udrugama umirovljenika, za sada se ne može potvrditi koliko će iznositi vrijednost za jednu godinu staža niti potrebna sredstva za isplatu, kazali su iz ministarstva.

- Što više godina mirovinskog staža, to veći godišnji dodatak. U listopadu, nakon što Vlada donese odluku, svaki će umirovljenik imati različit mirovinski dodatak ovisno o godinama mirovinskog staža. Nemamo cenzus, nemamo tko sve ulazi u obuhvat Vlade, nego imamo godine mirovinskog staža puta vrijednost te godine. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje trebat će izraditi odluke za sve umirovljenike i tako prvi put isplatiti godišnji dodatak na mirovinu - rekao je nedavno ministar Marin Piletić.

Do sada se u javnosti nagađalo mnogo nagađalo o tome koliko bi jedna godine staža mogla vrijediti, a kreću se od 5, 8, pa čak i do 13 eura po godini staža. Uzmemo li u obzir da je u Hrvatskoj prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika 31 godina, pomnoži li se on sa spomenutim vrijednostima po godini, dolazimo do iznosa od 155, 248, odnosno 403 eura. Umirovljenici za ostvarivanje prava na trajni godišnji dodatak neće trebati podnositi zahtjeve Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

- Kad bude poznata vrijednost za jednu godinu staža, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje izračunat će iznos za svakog umirovljenika, bez donošenja rješenja, i isplatiti ga u prosincu - poručili su iz ministarstva.

'Zamjena za jednokratnu pomoć'

Iz Bloka umirovljenici zajedno upozorili su prije da najavljena isplata tzv. 13. mirovine, odnosno godišnjeg dodatka, na prvi pogled može djelovati kao pravedno rješenje. Napominju kako ona zapravo nema gotovo nikakve veze s pravom 13. mirovinom nego da je riječ o supstitutu za dosadašnje pakete jednokratne pomoći koje su umirovljenici u više navrata primali proteklih godina.

- Kad se sagleda neuredno izdvajanje za doprinose iz bruto plaća, prisilna umirovljenja zbog viška radne snage ili propasti tvrtki, kao i invalidske mirovine nastale kao posljedica nesreća na radu, postaje jasno da se radi o rješenju punom nelogičnosti i novih nepravdi - navodi Milivoj Špika iz BUZ-a.

Umirovljenicima je potrebna stvarna sigurnost i pravedna mirovinska politika, a ne improvizirana rješenja koja se nazivaju velikim reformama, a zapravo samo još više produbljuju postojeće nepravde, dodali su.

Iz ministarstva na navode kako će korisnici invalidske i prijevremene starosne mirovine biti zakinuti u ovakvome modelu izračuna visine mirovine, uzvraćaju da korisnici prijevremene starosne mirovine imaju u prosjeku četiri godine više mirovinskog staža od korisnika starosne mirovine, što će rezultirati i većim dodatkom. Što se tiče korisnika invalidske mirovine, navode da je potpuno pogrešna teza kako će oni korisnici kojima je uzrok nastanka invaliditeta ozljeda na radu ili profesionalna bolest primiti manji dodatak jer se tim korisnicima dodatak računa na temelju staža od 40 godina.

- Onim korisnicima kod kojih je invaliditet nastupio zbog ozljede izvan rada ili bolesti dodatak na mirovinu računat će se na temelju navršenog staža, ali i pridodanog staža kojim se kompenzira nastanak invaliditeta u ranijoj životnoj dobi - rekli su iz ministarstva.