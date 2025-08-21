Umirovljenici, ovo morate znati: Ministar Piletić otkrio koliko bi mogla iznositi 13. mirovina i hoće li biti povećanja osnovice plaća

Gdje je zapelo s inkluzivnim dodatkom i što je s onim koji imaju rješenje, ali ne ni novac? Kao i ima li prostora za pregovore sa sindikatima u razgovoru s reporterkom RTL-a odgovara ministar rada Marin Piletić.

Zbog usklađivanja u rujnu će rasti mirovine. Što će to značiti konkretno za umirovljenike?

S ovim usklađenjem, možemo očekivati nakon isplate u rujnu, zajedno sa zaostacima da će ukupna prosječna mirovina u Hrvatskoj iznositi nešto više od 690 eura. To znači da već s prvim idućim usklađivanjem od 1. siječnja 2026., sasvim sigurno prelazimo granicu od 700 eura, gdje će mirovine biti veće od ovog iznosa.

Slijedi i 13. mirovina. Koliki će biti dodatak koji Vlada odrađuje za ovu godinu?

Očekujemo da iznos po godini mirovinskog staža bude poznat u listopadu.

Možemo li reći da neće ići ispod pet eura?

Možemo reći da ćemo se potruditi da tako bude.

Koliko bi moglo biti otprilike? Spominju se u medijima različiti iznosi. S čime biste vi bili zadovoljni?

Ovo je prvi put da isplaćujemo ovo pravo i sasvim sigurno nećemo ići sa skromnim iznosima.

Vlada u korist 13. mirovine odustaje od jednokratnog dodatka?

U rujnu ističe i vladin paket mjera za pomoć građanima i poduzetnicima. Što će to značiti za umirovljenike, ranije su imali jednokratni dodatak od 50 eura. Mogu li na to računati na to?

Očekujemo da će ovim dodatkom, koji je trajno pravo, biti obuhvaćeni svi umirovljenici. Smatram da kao i sve ostale članice EU, moramo lagano izlaziti iz kriznog menadžiranja, odnosno donošenja odluke kao reakcije Vlade na određene okolnosti. Ovaj dodatak je novost i trajno pravo.

