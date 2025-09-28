Umirovljenica (58): "Mirovinu sam stekla beneficiranim stažem, mogu li raditi na puno vrijeme?"

Hrvatska trenutačno ima oko 37.000 radnika s beneficiranim radnim stažem. Gospođa iz Osijeka jedna je od njih, a kako će prije navršene 65. godine otići u mirovinu, zanima je hoće li moći odmah nastaviti raditi puno radno vrijeme uz isplatu dijela mirovine.

Gospođa iz Osijeka (58) obratila se SUH-ovu (Sindikatu umirovljenika Hrvatske) savjetovalištu s pitanjem hoće li, kada ostvari pravo na starosnu mirovinu temeljem beneficiranog staža i prije 65. godine života, moći nastaviti raditi puno radno vrijeme uz isplatu mirovine, prenosi Mirovina.hr.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Puno ili pola radnog vremena?

Prema izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju koje stupaju na snagu 1. siječnja 2026., pravo na puno radno vrijeme uz mirovinu imaju samo korisnici stariji od 65 godina. Budući da će u mirovinu otići ranije, ta opcija za nju neće vrijediti. No, i dalje će moći raditi do pola radnog vremena uz isplatu pune mirovine, što zakon dopušta i za korisnike starosnih mirovina stečenih na temelju beneficiranog staža.

Bonifikacija za dulji rad

Ženu je zanimalo i hoće li moći ostvariti pravo na bonifikaciju za dulji rad, budući da u mirovinu odlazi prije 65. godine. Iz SUH-a objašnjavaju da se bonifikacija priznaje i u tim slučajevima – ako radnik nastavi raditi bez prekida nakon ispunjenja uvjeta za starosnu mirovinu, bez primanja mirovine uz rad. U protivnom, pravo se gubi.

Savjetovalište dodaje kako, u slučaju da Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) u rješenju ne prizna to pravo, umirovljenici trebaju uložiti žalbu u zakonskom roku.

Pravne nejasnoće

Prema novom zakonu, zaposlenje u punom radnom vremenu izrijekom je predviđeno samo za korisnike starosne mirovine s navršenih 65 godina. Nije jasno jesu li osobe s beneficiranim stažem u istoj poziciji, pa u SUH-u napominju da je moguće kako će HZMO dodatnim uputama razriješiti ovu nejasnoću.

U Hrvatskoj trenutačno oko 37.000 radnika koristi beneficirani staž, što im omogućuje raniji odlazak u mirovinu. Taj staž priznaje dodatne mjesece osiguranja (14, 15, 16 ili 18 mjeseci za 12 mjeseci rada), ovisno o vrsti poslova.