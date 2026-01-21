Umirovljena splitska profesorica ušla je u Upravno vijeće jedne gradske ustanove. Evo tko je ona

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta donio je rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata. Kao predstavnici Grada Splita imenovana su tri člana: Vesna Barić Punda, Valentino Bilić-Prcić i Kristina Kalebić.

Najviše pažnje u ovom imenovanju privlači Vesna Barić Punda, poznata i u akademskim i u stručnim krugovima Splita. Riječ je o dugogodišnjoj profesorici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu povezivanoj ponajprije s temama međunarodnog javnog prava i širim pitanjima javnih politika, institucija i pravne struke.

Posebno je važno naglasiti da je Barić Punda otišla u mirovinu krajem 2025. godine – u tom razdoblju dobila je i počasni naslov profesorice emerite što se u akademskoj praksi dodjeljuje kao svojevrsna kruna karijere i priznanje za dugogodišnji doprinos.

Vrijedi u cijeloj priči napomenuti da Centar Zlatna vrata ima specifičnu ulogu u gradu: osim kulturnih programa i događanja, riječ je o ustanovi koja nosi i snažan obrazovni segment – od cjeloživotnog obrazovanja do organizacije brojnih sadržaja koji traže operativnu učinkovitost, jasno planiranje i odgovorno upravljanje. Upravo zato izbor članova upravnog vijeća često se čita i kao poruka o smjeru u kojem Grad želi voditi ustanovu, ali i o tome kakav profil ljudi želi na mjestima gdje se odlučuje o programskim prioritetima i upravljačkim standardima.

Uz Barić Punda, u vijeće je imenovan i Valentino Bilić-Prcić, poznati splitski fotograf. Njegovo ime godinama je prisutno na lokalnoj kulturnoj i kreativnoj sceni, a u javnosti je prepoznat i po fotografskom radu te angažmanu u društvenim temama. Treća imenovana članica je Kristina Kalebić koja je široj javnosti manje poznata.

Neslužbeno se spominje da je dio novoimenovanih članova na određeni način povezan s HDZ-om u Splitu, no te informacije treba uzeti s rezervom jer nije u svim slučajevima jasno radi li se o članstvu ili simpatizerstvu. Ipak, za Valentina Bilića-Prcića i Kristinu Kalebić poznato je da su bili ili su još uvijek članovi HDZ-a. Kao trag ranije suradnje Bilića-Prcića navodi se i njegovo pojavljivanje na HDZ-ovoj listi u vrijeme kada je Andro Krstulović Opara kao kandidat HDZ-a, pobijedio na izborima za gradonačelnika Splita, dok za Kalebić doznajemo da je stranci dosad pomagala tijekom izbornih kampanja. Kad je riječ o profesorici Vesni Barić Punda, nije poznato je li članica HDZ-a, simpatizerka stranke ili s HDZ-om nije povezana.