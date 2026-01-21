Šuta imenovao novo Upravno vijeće Hrvatskog doma: U njega ulaze predsjednica GK Split 3 i glazbenik koji je surađivao s poznatim bendom

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta donio je rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Split. U Upravno vijeće, kao predstavnici Grada Splita imenovani su Ivana Zelić i Davor Pastuović. Naime, Upravno vijeće jedno je od ključnih tijela ustanove – sudjeluje u donošenju važnih odluka o upravljanju i razvoju ustanove te prati njezino poslovanje i programski smjer.

Tko su Ivana Zelić i Davor Pastuović?

Ivana Zelić bila je gradska vijećnica u prošlom sazivu Gradskog vijeća Grada Splita, u razdoblju kada je HDZ, uz Centar i partnere koji su tada bili na vlasti, bio u oporbi. U tom je mandatu slovila za jednu od aktivnijih gradskih vijećnica iz redova oporbenog HDZ-a. U novom sazivu, u kojem je HDZ vladajući, Zelić više nije članica Gradskog vijeća Grada Splita. Nadodajmo da je Ivana Zelić i predsjednica Gradskog kotara Split 3.

S druge strane, Davor Pastuović je splitski glazbenik i skladatelj. Glazbeno se školovao u Splitu, pohađao je Glazbenu školu Josip Hatze, a kasnije je razvijao autorski rad i komponiranje kroz različite lokalne projekte. Široj publici poznat je i po djelovanju u splitskom pop-rock okruženju, među ostalim i kroz suradnju sa sastavom Tutti Frutti kojem se 1989. pridružio kao bas-gitarist.

Podsjetimo, Hrvatski dom Split je javna ustanova u kulturi i jedno od važnijih gradskih mjesta za koncerte i glazbeno-scenska događanja, s programima koji se održavaju tijekom cijele godine.

Ravnateljica ustanove je Vanesa Kleva, koja je na tu dužnost imenovana od 1. veljače 2023. godine na mandat od četiri godine. Kleva u javnosti slovi kao uspješna ravnateljica vrlo važne kulturne ustanove koja je u proteklom razdoblju dodatno učvrstila ulogu Hrvatskog doma kao jedne od ključnih gradskih pozornica.