Šuta imenovao novo Upravno vijeće Hrvatskog doma: U njega ulaze predsjednica GK Split 3 i glazbenik koji je surađivao s poznatim bendom

Hrvatski dom Split je javna ustanova u kulturi i jedno od važnijih gradskih mjesta za koncerte i glazbeno-scenska događanja, s programima koji se održavaju tijekom cijele godine
Ivana Zelić, Davor Dado Pastuović

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta donio je rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Split. U Upravno vijeće, kao predstavnici Grada Splita imenovani su Ivana Zelić i Davor Pastuović. Naime, Upravno vijeće jedno je od ključnih tijela ustanove – sudjeluje u donošenju važnih odluka o upravljanju i razvoju ustanove te prati njezino poslovanje i programski smjer.

Tomislav Šuta

Tko su Ivana Zelić i Davor Pastuović?

Ivana Zelić bila je gradska vijećnica u prošlom sazivu Gradskog vijeća Grada Splita, u razdoblju kada je HDZ, uz Centar i partnere koji su tada bili na vlasti, bio u oporbi. U tom je mandatu slovila za jednu od aktivnijih gradskih vijećnica iz redova oporbenog HDZ-a. U novom sazivu, u kojem je HDZ vladajući, Zelić više nije članica Gradskog vijeća Grada Splita. Nadodajmo da je Ivana Zelić i predsjednica Gradskog kotara Split 3.

Ivana Zelić

S druge strane, Davor Pastuović je splitski glazbenik i skladatelj. Glazbeno se školovao u Splitu, pohađao je Glazbenu školu Josip Hatze, a kasnije je razvijao autorski rad i komponiranje kroz različite lokalne projekte. Široj publici poznat je i po djelovanju u splitskom pop-rock okruženju, među ostalim i kroz suradnju sa sastavom Tutti Frutti kojem se 1989. pridružio kao bas-gitarist.

Davor Dado Pastuović

Podsjetimo, Hrvatski dom Split je javna ustanova u kulturi i jedno od važnijih gradskih mjesta za koncerte i glazbeno-scenska događanja, s programima koji se održavaju tijekom cijele godine.

Matea Dorčić, Vanesa Kleva

Ravnateljica ustanove je Vanesa Kleva, koja je na tu dužnost imenovana od 1. veljače 2023. godine na mandat od četiri godine. Kleva u javnosti slovi kao uspješna ravnateljica vrlo važne kulturne ustanove koja je u proteklom razdoblju dodatno učvrstila ulogu Hrvatskog doma kao jedne od ključnih gradskih pozornica.

