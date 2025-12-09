Umire li se više od Covid cjepiva? Evo što nova studija pokazuje

Novo istraživanje provedeno na gotovo 30 milijuna osoba u Francuskoj pokazuje da cjepiva protiv bolesti COVID-19 ne povećavaju rizik smrtnosti. Studiju je izradila francuska epidemiološka skupina Epi-Phare, koju čine nacionalna agencija za lijekove ANSM i francuski sustav zdravstvenog osiguranja. Prema njihovim zaključcima, mRNK cjepiva protiv COVID-19 ne povećavaju dugoročni rizik smrti od bilo kojeg uzroka. Rezultati su objavljeni u časopisu Jama Network Open, prenosi francuski portal RFI.

Istraživanje je obuhvatilo odrasle osobe u dobi od 18 do 59 godina u razdoblju od 2021. do 2025. godine. Oko 23 milijuna Francuza primilo je barem jednu dozu od početka masovne kampanje cijepljenja sredinom 2021., dok je oko šest milijuna ostalo necijepljeno. Većina primijenjenih doza bila su mRNK cjepiva proizvođača Moderna ili Pfizer/BioNTech.

Tijekom četiri godine preminulo je 0,4 posto cijepljenih osoba, u usporedbi s 0,6 posto necijepljenih, što predstavlja približno 50 posto veću smrtnost među necijepljenima.

"S visokim stupnjem sigurnosti možemo reći da nema povećanog rizika smrtnosti nakon cjepiva protiv COVID-a", izjavio je za RFI Mahmoud Zureik, voditelj istraživanja.

Ozbiljne nuspojave, uglavnom kardiovaskularne poput miokarditisa ili perikarditisa, bile su rijetke. Studija naglašava da cjepiva ostaju korisna u svim dobnim skupinama, iako je u Francuskoj preporučen oprez pri primjeni Modernina cjepiva kod mladih odraslih.

Zagovornici teorija zavjere tvrdili su da mRNK cjepiva uzrokuju prikrivene valove smrti. Nakon ovog istraživanja znanstvenici imaju jasniji uvid u dugoročne učinke cjepiva, no ističu da studija sama po sebi ne dokazuje da cjepiva smanjuju rizik smrti od bilo kojeg uzroka. Razlika u smrtnosti između cijepljenih i necijepljenih može odražavati zaštitni učinak cjepiva, ali i demografske te društvene razlike među skupinama.