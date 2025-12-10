ULTRA EUROPE 2025 AFTERMOVIE Filmsko putovanje u srce jedanaestog izdanja festivala ULTRA Europe

Stigao je službeni film festivala ULTRA Europe 2025, višeminutni vremeplov u trenutke ispunjene glazbom, emocijama i sjećanjima koja su obilježila ljeto desecima tisuća Ultranauta. Iako je jedanaesto izdanje festivala završilo prije nekoliko mjeseci, prizori ovog glazbenog delirija ponovno su oživljeni kroz pažljivo ispričanu filmsku priču čije je sidro čvrsto vezano u gradu Splitu. Grad je to čiji se slojevi povijesti, tradicije i kulturnog nasljeđa prirodno isprepliću s energijom suvremenog doba koje festival donosi. Ova retrospektiva vraća u samo srce festivalskog iskustva, šalje u svijet živopisnu sliku na koju je teško ostati imun, ali i poziva sve one koji još nisu osjetili zaraznu energiju festivala ULTRA Europe da se pridruže već idućeg ljeta!

Ovogodišnji Aftermovie vodi gledatelje kroz osobno putovanje koje prerasta u kolektivni doživljaj jedne glazbene zajednice. Priča započinje daleko od pozornice, u tišini prirode, gdje glavna protagonistica simbolično započinje ulazak u ULTRA Europe svijet. U trenutku kada zakorači na festivalski prostor, njezin unutarnji narativ pretvara se u zajedničko iskustvo desetaka tisuća Ultranauta. Scene ruku u zraku, skokova, povika i neprekidnih valova energije stvorili su vizualnu simfoniju u kojoj publika postaje pokretačka sila svakog kadra. Kamera je ujedno zabilježila i Split iz perspektive Ultranauta koji tek otkrivaju spoj povijesne dubine, tradicije i živog urbanog ritma koji vodi prema Parku Mladeži. U tom susretu starog i novog stvorila se posebna dinamika grada koji je u ovih jedanaest godina postao destinacija kojoj je prošlost dala težinu, a ULTRA Europe otvorila horizonte prema budućnosti. U tom je uzlaznom vizualno energetskom ritmu reflektiran način i na koji je i Split rastao uz festival i pretvorio se u mjesto koje je nemoguće ignorirati na globalnoj karti glazbenih destinacija - “We watch this city grow and grow and it’s one of the most beautiful places in the world.”

Više od 80 milijuna pregleda dosadašnjih filmova jasno pokazuju da Hrvatska u očima svijeta nije samo još jedna lokacija na karti, nego mjesto koje se živi i osjeća. Od mirnoće Jadranskog mora i divljine planinskih vrhova pa sve do gradova koji čuvaju stoljetnu povijest, zemlja je to koja nudi kontraste stopljene u iskustvo kojem se posjetitelji iznova vraćaju s istim oduševljenjem. Iza svoje skromne veličine skriva nevjerojatnu sposobnost da nadmaši očekivanja i da emocijom, krajolikom i neumornim duhom privuče i zadrži posjetitelje. Prije dvanaest godina ta je autentičnost privukla i festival ULTRA Europe, svjetski brend koji je u Hrvatskoj pronašao dom u kojem može rasti i razvijati se sljubljen s kulturom države i grada domaćina. Od tada festival nije samo događaj u kalendaru, nego važan dio identiteta domaćina. Uklopio se u ritam zemlje, postao dio njezine tradicije i pridonio stvaranju nove glazbene ere. Bez obzira na vrijeme i godine, jedno ostaje nepromijenjeno: ULTRA Europe će i dalje stvarati trenutke koji spajaju ljude, emocije i glazbu te ponosno širiti sliku Hrvatske kao mjesta koje inspirira milijune diljem svijeta.

Snimanje i produkciju ponovno potpisuje svjetski poznati tim Final Kid Films, a projekt vrijedan više od 300 tisuća eura ove je godine utemeljen na jasno definiranom konceptualnom i vizualnom smjeru. Redatelj Charly Friedrichs posebno je istaknuo da je ULTRA Europe jedinstven kreativni izazov upravo zbog svog višedimenzionalnog karaktera. Rijetko koji projekt istovremeno nosi toliko slojeva - povijesnu dubinu, prirodne ljepote, glazbenu energiju festivala kao globalnog brenda i emotivni naboj publike koji svaki kadar pretvara u priču za sebe. Upravo ta kombinacija, kako tvrdi Friedrichs, najveće je bogatstvo ovog festivala i omogućuje mu stvaranje narativa koji nije samo zabilježena zabava, nego filmsko iskustvo koje spaja spektakl, identitet i osjećaj pripadnosti. Ove je godine posebno istaknuo važnost otkrivanja lokacija poput Cetinskog oka i Klisa, mjesta koja svojom snagom i simbolikom dodatno oplemenjuju priču o ULTRI kao festivalu koji živi u isprepletenosti prošlosti, pejzaža i suvremenog ritma.

Kreativni okvir izgrađen je na ideji festivala ULTRA Europe kao iskustva koje povezuje dvije vremenske osi, Splita kao povijesnog grada čija se identitetska snaga proteže stoljećima unatrag i festivala kao iskustvenog fenomena današnjice koji oblikuje njegov suvremeni ritam. Zračni kadrovi panorame Splita služe kao temelj narativne strukture, motiv prošlih stoljeća koji postavlja emocionalni ton, otkriva kontekst i priziva njegovu kulturnu dubinu. Suprotstavljena im je energična dinamika festivala koja preuzima ulogu motora priče te kroz montažu i ritam gradi progresiju od osobnog do kolektivnog doživljaja. U tom okviru animacija zmaja funkcionira kao konceptualni most koji ne služi samo estetskoj atraktivnosti, već i kao promišljeno integrirana poveznica s globalno prepoznatljivim filmskim identitetom Splita. Time se stvara dvostruka vrijednost, narativna i destinacijska, jer zmaj u isto vrijeme pripovijeda priču o mitskoj snazi lokacije i podsjeća na njezinu ulogu na svjetskoj pop-kulturnoj sceni s obzirom na to da je upravo Split bio domaćin još jednog svjetski poznatog spektakla, filma “Game of Thrones”. Konačan rezultat je film koji spaja dokumentarnu autentičnost festivala kao prave ljetne avanture s filmskim elementima nadrealnog, gradeći cjelinu u kojoj se povijest, suvremenost i spektakl nadopunjuju, a ne isključuju.

Novo izdanje festivala ULTRA Europe održat će se od 10. do 12. srpnja u Splitu. Svi oni koji svoje ulaznice žele osigurati na vrijeme, trodnevne Early bird ulaznice za splitski dio festivala po cijeni od 120 eura dostupne su u ograničenom kontigentu i periodu. U ponudi su i trodnevne VIP ulaznice po cijeni od 299 € te jednodnevne VIP po cijeni od 109 €. Za sve najveće obožavatelje i ove su godine dostupne trodnevne FAN PIT ulaznice po cijeni od 199€ kojih je ostalo svega nekoliko komada. Više informacija oko ulaznica može se pronaći na internetskoj stranici Entria.