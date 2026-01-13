Ulaznice za Thompsonove koncerte u Splitu planule, sada se masovno preprodaju. Evo za koliko

Marko Perković Thompson je putem svoje službene Facebook stranice u prosincu najavio koncertne nastupe početkom 2026. godine, među kojima i koncert u Splitu. Nastup u Sportskom centru Gripe zakazan je za 16. siječnja 2026. godine.

Nakon što su ulaznice za prvi koncert rasprodane u kratkom roku, iz Thompsonova tima ubrzo je najavljen i dodatni termin, dan kasnije, 17. siječnja.

Četiri dana uoči koncerata ulaznica više nema u službenoj prodaji putem sustava Entrio, no zato se u velikom broju nude na sekundarnom tržištu, ponajprije putem Njuškala i društvenih mreža.

Cijene su pritom vrlo različite kreću se od 30 do 90 eura, iako se većina oglasa na Njuškalu odnosi na iznose između 60 i 80 eura. Na društvenim mrežama primjetni su i pokušaji brze prodaje, pa se pojedini prodavatelji nude dvije ulaznice već za 40 eura.