Ulaznice za Thompsonov koncert u Rijeci rasprodane u 27 minuta, najavljen i drugi datum

Točno u podne započela je prodaja ulaznica za koncert Marka Perkovića Thompsona u Rijeci, koji će se održati 6. veljače, a karte su rasprodane za svega 27 minuta, objavio je njegov tim.

Zbog velikog interesa publike odmah je najavljen i drugi koncert u Dvorani mladosti, koji će se održati dan kasnije, 7. veljače. Prodaja ulaznica za dodatni termin počinje danas u 15 sati putem platforme Entrio.

"Zbog iznimno velikog interesa publike i rekordne rasprodaje ulaznica za koncert u Rijeci 6. veljače, koji je rasprodan u svega 27 minuta, s velikim zadovoljstvom najavljujemo drugi koncert, zakazan za 7. veljače", poručili su iz Thompsonova tima na društvenim mrežama.

Podsjetimo, nakon velikih koncerata na zagrebačkom i sinjskom hipodromu, Thompson je krenuo na dvoransku turneju po Hrvatskoj. Turneju je otvorio u Osijeku, gdje je nastupio 21. i 22. studenog, a zatim je održao koncerte u Varaždinu, Zadru i Zagrebu.

U siječnju je nastupio u Poreču, dok ga u Splitu očekuju koncerti 16. i 17. siječnja. Riječki koncerti zakazani su za 6. i 7. veljače, čime se nastavlja uspješna dvoranska turneja.