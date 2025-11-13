Ukrajinac je došao u Hajduk 2021. godine. Sad je produljio ugovor

David Fesjuk (20) produljio je ugovor s Hajdukom do ljeta 2027. godine, potvrđeno je Indexu. Prošli ugovor ukrajinskog golmana vrijedio je do ljeta 2026. godine, a suradnja je sada produljena za još jednu sezonu.

Fesjuk je rođen 24. travnja 2005. godine u ukrajinskom Lutsku. Na Poljud je došao 2021. godine iz slovačke nogometne akademije Marek Hamšik te je branio za kadetsku i juniorsku momčad Hajduka. Bio je na posudbi u drugoligaškoj Croatiji iz Zmijavaca, za prvu momčad branio je u prijateljskoj utakmici, a ove sezone bio je na klupi protiv Slaven Belupa (0:0) u Koprivnici u SuperSport HNL-u.

Ima dva nastupa za ukrajinsku U-17 reprezentaciju i četiri nastupa za ukrajinsku U-19 reprezentaciju. Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 50 tisuća eura.