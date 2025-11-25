Ukrajina prihvatila Trumpov plan! Traži se hitan susret Trump–Zelenski u SAD-u

Ukrajina pokušava organizirati sastanak predsjednika Volodimira Zelenskog s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom već ovoga tjedna u SAD-u, dok istodobno Rusija i Ukrajina razmjenjuju najteže zračne udare u posljednjim tjednima.

Prema riječima šefa ukrajinskog Vijeća za nacionalnu sigurnost Rustema Umerova, Washington i Kijev postigli su “zajedničko razumijevanje ključnih elemenata” mirovnog okvira o kojem se raspravljalo prošlog vikenda u Ženevi.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Zelenski želi u SAD „u najskorijem mogućem terminu“

Umerov je objavio da se nada kako će Zelenski otputovati u SAD još u studenome, kako bi se dovršili “posljednji koraci” i postigao dogovor s Trumpom. Ukrajinska strana tvrdi da su delegacije već usuglasile gotovo sve ključne točke nacrta sporazuma.

Iz Bijele kuće zasad nema komentara o mogućem sastanku Trump–Zelenski.

Istodobno, američki dužnosnici potvrdili su da će se u Abu Dhabiju održati susret predstavnika SAD-a i Rusije, što bi bio rijedak izravan kontakt dviju strana nakon višemjesečnih napetosti.

Kijev i Moskva razmjenjuju masovne napade: najmanje devet poginulih

Dok diplomacija pokušava ubrzati mirovne pregovore, situacija na terenu i dalje je dramatična.

U Kijevu je poginulo najmanje šest osoba nakon noćnih ruskih napada na stambene zgrade u Dniprovskome i Pečerskom okrugu. Hitne službe evakuirale su desetke ljudi, a potraga za zatrpanima trajala je do jutra.

Ukrajinska strana tvrdi da je Rusija tijekom noći ispalila 22 krstareće rakete i više od 460 dronova.

S druge strane, Rusija optužuje Ukrajinu za masovne napade dronovima. U Rostovskoj oblasti potvrđena su tri smrtna slučaja, a deset ljudi je ozlijeđeno. Napadi su zabilježeni i u Krasnodarskoj regiji, koju ruske vlasti opisuju kao “jednu od najtežih noći od početka rata”.

Neslaganje oko uvjeta mira: Zapad odbio prvotni američki nacrt

Prvi nacrt američkog mirovnog plana izazvao je nezadovoljstvo u Kijevu i europskim prijestolnicama, jer se smatrao previše popustljivim prema Moskvi.

Europske sile – Velika Britanija, Francuska i Njemačka – predložile su izmjene koje ne priznaju ruske okupirane teritorije, povećavaju dopuštenu veličinu ukrajinske vojske i ostavljaju otvorenu mogućnost ulaska Ukrajine u NATO.

Zelenski je pozdravio ove korekcije, poručivši da ih smatra “izvedivima i realnim koracima prema okončanju rata”.

Moskva ih, međutim, odbacuje kao “neproduktivne”. Šef ruske diplomacije Sergej Lavrov tvrdi da Rusija još nije dobila “interim verziju” dopunjenog plana te poručuje da sporazum mora odražavati “duh i slovo” Trumpovih pregovora s Vladimirom Putinom na Aljasci.

NATO je tijekom noći iznad Rumunjske podigao četiri borbena aviona, treći put u samo četiri dana, kako bi presreo dronove koji su preletjeli blizu granice.

U Moldaviji je detektirano šest ruskih dronova.

Europski saveznici usklađuju pozicije

Britanski premijer Keir Starmer potvrdio je da se danas održava virtualni sastanak europskih saveznika Ukrajine. Zelenski je poručio da je imao “produktivne razgovore” s britanskim premijerom uoči sastanka.

U Bruxellesu naglašavaju da mirovni plan mora jamčiti da se ruska agresija nikada više ne ponovi. Šefica europske diplomacije Kaja Kallas istaknula je da Rusija “definitivno ne može” ponovno postati članica G8.

Od početka ruske invazije u veljači 2022. poginule su deseci tisuća vojnika, tisuće civila, a milijuni Ukrajinaca napustili su svoje domove.

I dok diplomatski pokušaji ulaze u novu fazu, noćne eksplozije u Kijevu, Rostovu i Krasnodaru pokazuju da je mir još daleko.