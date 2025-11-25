Ukrajina je pristala na Trumpov plan!

Ukrajina je pristala na sporazum o okončanju rata s Rusijom, uz tek "manje pojedinosti" koje još treba razraditi, rekao je američki dužnosnik američkim medijima iako je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio da je potrebno još rada na njemu.

Ta izjava dolazi u trenutku dok se u Abu Dhabiju odvijaju sastanci ruskih i američkih dužnosnika o prijedlogu Trumpove administracije.

U međuvremenu, pukovnik Jeff Tolbert, glasnogovornik američkog ministra vojske Dana Driscolla izjavio je da razgovori između američke i ruske delegacije u Abu Dhabiju "idu dobro i ostajemo optimistični".

Izjava američke strane čini se znatno optimističnija od javnog stava ukrajinskih dužnosnika, piše CNN.

U objavi na X-u, ukrajinski tajnik za nacionalnu sigurnost Rustem Umerov napisao je da su delegacije "postigle zajednički dogovor o ključnim uvjetima sporazuma o kojem se raspravljalo u Ženevi".

We appreciate the productive and constructive meetings held in Geneva between the Ukrainian and U.S. delegations, as well as President Trump’s steadfast efforts to end the war. Our delegations reached a common understanding on the core terms of the agreement discussed in… — Rustem Umerov (@rustem_umerov) November 25, 2025

"Sada računamo na podršku naših europskih partnera u našim daljnjim koracima", napisao je Umerov. Dodao je da se Ukrajina raduje organiziranju posjeta Zelenskog SAD-u kako bi "dovršio završne korake i postigao dogovor s predsjednikom Donaldom Trumpom".

Naknadno je objavljeno da je ukrajinski dužnosnik potvrdio da "Ukrajina podržava srž okvira mirovnog sporazuma", izvještava Sky News.

U objavi na X-u ranije jutros, Zelenski je poručio: "Nakon sastanaka u Ženevi vidimo izglede koji bi mogli učiniti put do mira stvarnim. Postoje solidni rezultati i još je puno posla pred nama".

Britanski premijer Keir Starmer rekao je da "se na Rusiju mora izvršiti pritisak da prihvati mir".

"Ovo se odnosi na Europu, kao i Ukrajinu. Putinove ambicije nisu ograničene samo na Ukrajinu, čega su susjedne zemlje itekako svjesne".