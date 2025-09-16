Close Menu

Uklonjeno stablo, ugašen požar i prometne nesreće: Izvješće vatrogasaca Splita i županije

Splitski vatrogasci imali više intervencija u 24 sata: od požara kontejnera do prometnih nesreća

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, javne i dobrovoljne vatrogasne postrojbe Splita i okolnih mjesta imale su niz intervencija u razdoblju od 15. rujna u 6 sati do 16. rujna u 6 sati.

Intervencije na području Splita
Pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita intervenirali su dvaput. U 12:30 uklonili su srušeno stablo koje je ometalo promet u Ulici 8. mediteranskih igara, dok su u 20:38 ugasili požar smeća u metalnom kontejneru u Bračkoj ulici.

Dobrovoljno vatrogasno društvo (DVD) Žrnovnica imalo je jednu intervenciju – u 21:35 otvorili su stan u Ulici Domljanovića 34.

Dojave s područja županije
Vatrogasci su intervenirali i u drugim dijelovima Splitsko-dalmatinske županije:

  • Pitve (Jelsa): u 10:30 prometna nesreća, DVD Jelsa 2/5.
  • Solin: u 13:45 požar elektro kabela te niskog raslinja i trave; intervenirali DVD Vranjic 2/6 i DVD Solin.
  • Trogir: u 13:48 sudar dvaju motocikala; na terenu JVP Trogir 2/4.
  • Postira (Pavišića vrtli): u 19:06 otvaranje stana, DVD Supetar 1/2.

Županijski vatrogasni operativni centar zahvalio je svim postrojbama na brzoj i profesionalnoj reakciji.

