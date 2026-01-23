Uklonjena spomen-ploča branitelja iz Dalmacije. Na njoj pisalo "ustaški sin"

Prijedlog za postavljanje nove spomen-ploče Rajku Lozi povučen je s dnevnog reda zadarskog Gradskog vijeća jer obitelj nije dala suglasnost na predloženi sadržaj. Grad Zadar prethodno je obitelji i suborcima obećao da će, umjesto srušene ploče s natpisom "ustaškom sinu", postaviti novu bez spornih obilježja, piše 057info.

Neslaganje oko sadržaja

Iako je dogovor bio postignut i odluka pripremljena za Gradsko vijeće, ona na kraju nije upućena na glasanje, a u međuvremenu je prošlo i obilježavanje Akcije Maslenica.

Čini se da je do zastoja došlo zbog neslaganja obitelji i UHD Imotski Sokolovi oko teksta na ploči. Udruga hrvatskih dragovoljaca 3. bojna 4. brigade ZNG - Imotski sokolovi uputila je 14. siječnja Zahtjev za postavljanje spomen-ploče, priloživši idejni izgled s predloženim natpisom.

"Obraćamo Vam se vezano za postignuti dogovor dana 29. studenog 2025. godine s gradonačelnikom Grada Zadra o postavljanju spomen-ploče poginulom hrvatskom branitelju Domovinskog rata Rajku Lozi.

Sukladno navedenom dogovoru, predlaže se da se spomen-ploča postavi i otkrije povodom proslave Vojno redarstvene operacije 'Maslenica', čime bi se na dostojanstven način odala počast žrtvi hrvatskog branitelja te dodatno naglasila važnost očuvanja sjećanja na Domovinski rat", stoji u prijedlogu koji je potpisao predsjednik udruge Jakiša Bubalo.

Obitelj odbila prijedlog

Izgled predložene spomen-ploče nedavno je javnosti otkrio predsjednik zadarskog SDP-a Daniel Radeta.

Uz ime poginulog Loze, datum rođenja i pogibije te simbole IV. gardijske brigade i 3. imotske bojne, trebao je stajati natpis: "Slomljeno je krilo, al’ pamti se let, jedino Hrvatska, naš je zavjet svet!".

Iako se činilo da je postignut konsenzus, obitelj je zahvalila na ponudi i odlučila prekinuti daljnje razgovore o tome. Bez njezine suglasnosti, ploča u takvom obliku neće biti postavljena.