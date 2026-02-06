Uklonjen je mauzolej četničkog vojvode Vukašina Šoškočanina

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava objavio je da je u Borovu Selu, nedaleko od Vukovara, uklonjen mauzolej Vukašinu Šoškočaninu, istaknuvši kako je time ispunjeno jedno od ključnih obećanja njegove stranke.

Penava je naglasio da se na taj potez čekalo više od tri desetljeća te poručio kako je, prema njegovim riječima, upravo Domovinski pokret imao političku snagu provesti takvu odluku.

“Obećali smo da ćemo ukloniti spomenike koji veličaju velikosrpsku agresiju. To smo i učinili”, naveo je, dodajući kako smatra da su institucije trebale reagirati i ranije.

U objavi je podsjetio i na događaj od 2. svibnja 1991. godine, za koji tvrdi da je Šoškočanin odgovoran, a u kojem je ubijeno 12 hrvatskih redarstvenika. Istaknuo je da su policajci, kako navodi, stradali braneći ustavno-pravni poredak i slobodu Hrvatske.

Penava je također poručio da je Domovinski pokret dobio povjerenje građana koje, kako kaže, nastoji opravdati konkretnim potezima.

“Ustrajni smo unatoč pritiscima i politikama koje su godinama okretale glavu. Ostajemo dosljedni vrijednostima koje zastupamo, hrvatskim braniteljima, istini o Domovinskom ratu i obrani nacionalnog identiteta”, zaključio je.