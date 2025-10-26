Uklanjanje bombe u Puli: evakuacija stanovnika i složena akcija nadležnih službi

U Puli je jutros započela akcija uklanjanja zrakoplovne bombe iz Drugog svjetskog rata pronađene prošlog tjedna u naselju Veli Vrh. Riječ je o britanskoj bombi GP 500 lb, MkIV, teškoj 225 kilograma, s oko 69 kilograma eksploziva. javlja HRT.

Evakuirano je 70 kućanstava u krugu od 250 metara (tzv. crvena zona), dok stanovnici u širem području do 1,5 kilometar (žuta zona) moraju ostati u zatvorenom prostoru. Za evakuirane građane osiguran je smještaj u Domu sportova Mate Parlov.

Deaktivacija je počela u 10 sati pod nadzorom policije, vatrogasaca i stručnjaka za protueksplozijsku zaštitu. Procjenjuje se da će uklanjanje upaljača trajati od pola do jednog sata, nakon čega će bomba biti prevezena na poligon Marlera kod Ližnjana i uništena kontroliranom eksplozijom.

Gradonačelnik Peđa Grbin istaknuo je da se operacija izvodi u vrijeme najmanjeg prometa kako bi se rizik sveo na minimum te zahvalio svim službama uključenima u akciju. Tijekom zahvata obustavljen je cestovni, željeznički, pomorski i zračni promet, a građani su o svemu obaviješteni putem sirena i SMS sustava ranog upozoravanja.