Uklanja se mauzolej Vukašinu Šoškoćaninu

Krajem listopada, kako se ranije i najavljivalo, započelo je rušenje mauzoleja Vukašinu Šoškoćaninu koji se nalazi na mjesnom groblju u Borovu Selu. Šoškoćanin je početkom Domovinskog rata bio zapovjednik obrane Borova Sela i osoba za koju se smatra da je odgovorna za smrt 12 hrvatskih redarstvenika 2. svibnja 1991. godine. Manje od dva tjedna nakon toga, točnije 15. svibnja, Šoškoćanin se utopio u Dunavu zbog toga što se prevrnuo čamac u kojem je bio.

U spomen na njega na groblju u Borovu selu podignut je mauzolej na kojem je do prije nekoliko mjeseci bila i spomen ploča s natpisom: "Ovde počiva Vukašin Vule – Šoškočanin. Tragično preminuo u talasima Dunava u 32. godini života 15.5.1991. – komandant obrane Borova Sela za narodnog junaka proglašen na velikoj narodnoj skupštini u Belom Manastiru 25.9.1991. I sada gledam Borovo rođeno moje selo, braću i sestre i srpske borce. Moje bitke biju žestoko, ponosno dižu čelo i srpske zastave visoko i tvrdo na srpskoj zemlji stoje", napisano je na ploči koja je ranije uklonjena s mauzoleja.

Početkom ovog tjedna, kada smo posjetili groblje, mauzolej je bio opasan građevinskim skelama da bi prilikom našeg današnjeg posjeta mauzolej bio ograđen visokim limovima te se nije moglo vidjeti što se radi unutar njih. Međutim, moglo se vidjeti da se objekt rušio ručno pri čemu je građevinski otpad izvožen u kolicima. Nije se moglo procijeniti koliko je toga već srušeno i kada će cijeli mauzolej biti uklonjen ali s obzirom na veličinu objekta taj posao neće trajati dugo, piše Večernji list.

Inače, mauzolej Šoškoćaninu je najpoznatiji među više desetaka nadgrobnih spomenika koji su u Hrvatskoj podignuti pripadnicima srpske vojske, a traži se njihovo uklanjanje ili uklanjanje spornih napisa na njima. Do uklanjanja mauzoleja, kao i ostalih spornih spomenika, došlo je nakon što su usvojene izmjene Zakona o grobljima koji predviđa uklanjanje spomenika koji veličaju agresiju na RH. Pri tome, kako je rečeno, neće se dirati spomenici na kojima su imena i poruke napisane na ćirilici. Rješenje o uklanjanju mauzoleja donijelo je nadležno tijelo Vukovarsko-srijemske županije, i to nakon donošenja Zakona o grobljima.

Nismo mogli doći niti do jedne službene izjave, a kako smo neslužbeno doznali radove na rušenju izvodi općinska komunalna tvrtka. Kako je rečeno bilo je ili općinska tvrtka ili država, s tim da su svjesni kako u slučaju da radove izvodi neka tvrtka sa strane ne bi se previše vodilo računa o okolnim spomenicima kao i samom groblju što bi vjerojatno dovelo do brojnih oštećenja, piše Večernji list.

Sami mještani Borova sela nerado govore na ovu temu pri čemu neki smatraju kako se na ovaj način skrnavi groblje i remeti mir pokojnika. Pitaju se i kada će red doći spomenici na kojima je napisano slovo U ili slična poruka kao i što će biti s muralima i porukama s prvim bijelim poljem. Kažu i kako bi voljeli znati tko je i kako sankcioniran za uzvikivanje "za dom spremni", nacističke pozdrave, pjevanje ustaških pjesama, veličanje ustaša… Smatraju kako se zakoni u Hrvatskoj provode selektivno i da se to može vidjeti na svakom koraku.