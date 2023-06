Ujak Ivan pretukao nećakinju dok je kosila travu u njegovom voćnjaku

Ivan je proglašen krivim i pravomoćno osuđen na godinu dana uvjetnog zatvora jer je nećakinju Jelenu pretukao dok je trimerom kosila travu.

Jelena je nakon toga pokrenula i privatnu parnicu te je u utorak donesena nepravomoćna presuda kojom joj je ujak dužan platiti odštetu od 1300 eura te pokriti 1200 eura troškova postupka. Na današnju presudu Ivan se može žaliti.

Prema presudi, Ivan je predlani u lipnju oko 19.20 sati na lipičkom području bez ikakvog povoda napao Jelenu dok je kosila travu. Prvo ju je zalio vodom, a potom udario šakom u glavu. Nakon što je pala na travu, udarao ju je rukama i nogama te vukao za kosu, piše Danica.

Jelena kaže kako je tog dana kosila travu na stazi koja dijeli voćnjake njezine majke i ujaka.

Nestajale stvari

“Održavam stazu kako bih došla do majke. Kosila sam travu trimerom. Dok sam bila ispred ujakova voćnjaka, osjetila sam da sam zalivena vodom, okrenula sam se i ujak je nešto vikao i udario me šakom u lice, u predjelu oka i sljepoočnice i nosa.

Imala sam trimer u desnoj ruci i potepla sam se i pala sam na tlo. Ujak me je potom udarao nogom u bubrege, više puta, pa me vukao za kosu i pokušao podići. Ja sam njega pokušala udariti između nogu. Ne znam zašto me je polio vodom i udario. Nisam imala nekakav sukob s njim“, svjedočila je Jelena.

van se branio kako se sve dogodilo u njegovu voćnjaku. Kaže kako je povod sukobu bilo to što su ranije nestajale stvari iz njegove garaže: ploče, šamot, željezni stupci, šipke, oplata.

“Moja sestra je nju nagovarala i onda je ona dolazila u moje dvorište, tako da su vidjele što imam u radioni i garaži. Uzimale su sve što im je trebalo, alate, to su radile sve bez pitanja. Nisam vidio da je nećakinja nešto uzela, ali zaključio sam da je to ona jer je hodala po mojoj kući kad mene nije bilo.

Deci i pol vode

Toga dana ja sam zalijevao svoje biljke, imao sam plastičnu posudu od kiselog vrhnja. Vidio sam Jelenu kako kosi travu i htio sam joj reći da mi ne uzima stvari i da prestane s tim jer te stvari sve koštaju. Nije me čula jer je radio trimer, ja sam imao u toj posudi oko deci i pol vode, to sam bacio na nju, javlja Danica.

Ona se okrenula i došla do mene i rekla “šta hoćeš ti”. Uhvatio sam je za trimer i povukao, te sam je ošamario. Malo sam gurnuo taj trimer i ona je pala dolje, ne sjećam se da li se ona udarila, a samo jednom sam je udario nogom.

Istina, onda sam je malo rukom, i to dva puta po prsima jer je ona pala na leđa, i to zatvorenom rukom, pa sam je povukao za kosu i rekao da prestane zalaziti u moju kuću. Nisam je poslije viđao”, rekao je Ivan.

No, sutkinja je više vjerovala medicinskoj dokumentaciji i pravomoćnoj presudi kojom je Ivan osuđen za kazneno djelo nanošenja tjelesne ozljede. Dosudila je Jeleni odštetu, doduše ne u onom iznosu koji je tražila. Presuda je, dakle, nepravomoćna.