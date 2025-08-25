Close Menu

Uhvaćen mrtav pijan za volanom, imao zabranu vožnje pa sud ga ipak pustio!

Policija je predložila Općinskom sudu da se osoba kazni novčanom kaznom od 3.990 eura ili kaznom zatvora od 60 dana, međutim...

Policijski službenici Postaje prometne policije Dubrovnik su rano jutros, 25. kolovoza, tijekom kontrole prometa u Ulici Branitelja Dubrovnika u Dubrovniku zaustavili osobno vozilo zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 43-godišnjak.

Alkotestiranjem je utvrđeno kako vozilom upravlja pod utjecajem alkohola od 1,57 g/kg, dok je prometnom kontrolom utvrđeno kako vozilom upravlja za vrijeme zaštitne mjere zabrane upravljanja vozilima B kategorije. Osim toga, kod sebe nije imao valjanu vozačku dozvolu.

Vozač je uhićen i doveden u prostorije policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva nakon čega je odveden na Općinski sud u Dubrovniku uz prijedlog policije sudu da se osoba kazni novčanom kaznom od 3.990 eura ili kaznom zatvora od 60 dana i da mu se izrekne tromjesečna zabrana upravljanja vozilima B kategorije.

Općinski sud je donio odluku da se postupak nastavlja redovnim putem i da se vozač pušta na slobodu.

