Uhvaćen mrtav pijan za volanom, imao zabranu vožnje pa sud ga ipak pustio!

Policijski službenici Postaje prometne policije Dubrovnik su rano jutros, 25. kolovoza, tijekom kontrole prometa u Ulici Branitelja Dubrovnika u Dubrovniku zaustavili osobno vozilo zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 43-godišnjak.

Alkotestiranjem je utvrđeno kako vozilom upravlja pod utjecajem alkohola od 1,57 g/kg, dok je prometnom kontrolom utvrđeno kako vozilom upravlja za vrijeme zaštitne mjere zabrane upravljanja vozilima B kategorije. Osim toga, kod sebe nije imao valjanu vozačku dozvolu.

Vozač je uhićen i doveden u prostorije policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva nakon čega je odveden na Općinski sud u Dubrovniku uz prijedlog policije sudu da se osoba kazni novčanom kaznom od 3.990 eura ili kaznom zatvora od 60 dana i da mu se izrekne tromjesečna zabrana upravljanja vozilima B kategorije.

Općinski sud je donio odluku da se postupak nastavlja redovnim putem i da se vozač pušta na slobodu.