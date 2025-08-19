Uhvaćen dok je vozio autocestom 220 km/h s 4,2 promila. No šok je uslijedio kada je puhao suvozač

Potpuno pijani vozač jurio je autocestom A67 u južnom Hessenu brzinom od 220 km/h, s nevjerojatnih 4,2 promila alkohola u krvi! Njegov suvozač imao je toliko alkohola da uređaj za mjerenje nije mogao očitati vrijednost.

Sve je počelo kada je jedan svjedok kasno navečer uočio automobil koji se kretao u zapanjujućim “zmijolikim” linijama te odmah obavijestio policiju i krenuo za vozilom. Policijska patrola zaustavila je automobil s inozemnim registarskim oznakama na odmorištu pored autoceste A5, gdje su kontrolirali vozača i suvozača.

“Vozač je imao 4,16 promila alkohola, a uređaj kod suvozača nije mogao očitati vrijednost jer se pri 5 promila automatski isključuje”, stoji u izjavi policije koja ne skriva zapanjenost, javlja Fenix Magazin.

Vozačka dozvola odmah je oduzeta. Činjenica da nitko nije stradao u ovom incidentu prava je sreća.

Vožnja s tolikom količinom alkohola je smrtonosna

Prema zakonima u Njemačkoj, vožnja je zabranjena već pri 0,5 promila, dok vožnja s više od 1,1 promila predstavlja kazneno djelo zbog potpune nesposobnosti za upravljanje vozilom.

ADAC upozorava: “Kod više od 4 promila postoji akutna opasnost po život – mogući su gubitak refleksa, koma, šok i srčani zastoj. Kod 5 promila gotovo uvijek dolazi do smrti.”