Uhićenje princa Andrewa potresa Windsore: Kralj Charles suočen s najvećom krizom monarhije od 1936.

Brat kralja Charlesa III. je uhićen. Policija je pretražila dva kraljevska imanja, dok su medijski komentatori bez prestanka raspravljali o detaljima seksualnog skandala čiji su krakovi sezali do samih vrata Buckinghamske palače. A kako je britanska kraljevska obitelj provela četvrtak? Kralj je sjedio u prvom redu na otvaranju Londonskog tjedna mode, kraljica Camilla prisustvovala je podnevnom koncertu, a princeza Anne posjetila je jedan zatvor.

Odluka da se nastavi s uobičajenim kraljevskim dužnostima bila je više od britanske suzdržanosti u suočavanju s najvećom krizom monarhije u gotovo stotinu godina. Bio je to uvodni čin borbe za opstanak kuće Windsor, jer uhićenje bivšeg princa Andrewa prijeti potkopavanjem javne podrške monarhiji, prenosi Index.

Najveća kriza od 1936.

Nakon što je obećao podržati policijsku istragu o prijateljstvu svoga brata s pokojnim osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom, kralj Charles je u izjavi jasno istaknuo svoje namjere. "Moja obitelj i ja nastavit ćemo obavljati svoju dužnost i služiti svima vama", poručio je, potpisavši se s "Charles R.", gdje "R" stoji za Rex, latinsku riječ za kralja.

Sama činjenica da se Charles oglasio izjavom pokazuje razmjere problema koji je nastao uhićenjem njegovog 66-godišnjeg brata, danas poznatog kao Andrew Mountbatten-Windsor. Zadržan je 11 sati, a zatim pušten uz istragu, što znači da nije ni optužen ni oslobođen.

Događaj je toliko bez presedana da su komentatori morali povući paralelu s uhićenjem i pogubljenjem kralja Charlesa I. tijekom Engleskog građanskog rata 1640-ih. Uhićenje Mountbatten-Windsora pod sumnjom za zlouporabu položaja u javnoj službi smatra se najvećom krizom monarhije od abdikacije Edwarda VIII. 1936. godine, koji se krune odrekao kako bi oženio američku razvedenicu Wallis Simpson.

Slabija podrška

Taj je skandal oslabio javnu podršku monarhiji, koja se nije u potpunosti oporavila punih 15 godina. Preokret je nastupio tek nakon što je Edwardov nasljednik, kralj George VI., odbio napustiti Britaniju tijekom Drugog svjetskog rata, pokazujući solidarnost s nacijom koju su razarale nacističke bombe.

I kraljica Elizabeta II. je, čak i prije stupanja na prijestolje, slijedila očev primjer i javno obećala svoj život posvetiti služenju Britaniji.

No, dok su posljedice Edwardove abdikacije trajale godinama, kriza je tada dosegnula vrhunac u nekoliko dana, a rješenje je bilo relativno jednostavno: Edward se povukao, a njegovo je mjesto zauzeo stariji brat. Za razliku od toga, drama oko Mountbatten-Windsora je u tijeku i njezin se kraj ne nazire.

Bez presedana

Sadašnja kriza proizlazi iz otkrića o odnosu bivšeg princa i Epsteina, koja su izašla na vidjelo kada je američko Ministarstvo pravosuđa prošlog mjeseca objavilo milijune stranica dokumenata iz svoje istrage.

Policija je ranije navela izvješća da je Mountbatten-Windsor 2010. godine, dok je bio posebni britanski izaslanik za međunarodnu trgovinu, odavao poslovne informacije bogatom investitoru Epsteinu. Najmanje osam britanskih policijskih uprava potvrdilo je da istražuje pitanja proizašla iz objavljenih dokumenata.

U usporedbi s prijašnjim kraljevskim skandalima, "ovaj put se ne čini da postoji jasan put naprijed", rekao je Ed Owens, autor knjige "Nakon Elizabete: Može li se monarhija spasiti?". "Nema obrasca po kojem bi se monarhija i povezane institucije mogle voditi" u nošenju s optužbama.

Razumijevanje javnosti

Posljednji put kada se monarhija morala nositi s krizom ovakvih razmjera bilo je nakon smrti princeze Diane, Charlesove bivše supruge. Elizabeta i Charles tada su bili kritizirani jer nisu uspjeli odgovoriti na izljev javne tuge dok su deseci tisuća ljudi hrlili u Kensingtonske vrtove kako bi položili cvijeće ispred doma pokojne princeze.

Neki su čak pozivali Charlesa da se odrekne prava na prijestolje u korist svog sina Williama. Kraljica je kasnije naručila fokus grupe kako bi bolje razumjela raspoloženje javnosti. Kriza je prisilila kraljevsku obitelj da shvati kako se Dianina pristupačnost povezala s ljudima na načine koji kući Windsor nisu bili poznati.

Te su lekcije nadahnule druge članove obitelji, uključujući Dianine sinove, prinčeve Williama i Harryja, da budu neformalniji. No, ovaj je trenutak drugačiji, dijelom i zato što se odvija u medijskom okruženju koje se brzo mijenja i u vremenu kada javnost zahtijeva transparentnost od svojih vođa.

Neugodna pitanja

Nastavak borbe za opstanak znači i suočavanje s neugodnim pitanjima o tome što je institucija - a i sami članovi obitelji - možda znala o aktivnostima Mountbatten-Windsora. Palača ga je pokušala jasno odvojiti od ostatka monarhije oduzimanjem titula, uključujući i pravo da ga se oslovljava s "prinče".

Kao novi udarac, britanska vlada razmatra njegovo formalno uklanjanje iz linije za nasljeđivanje krune. Unatoč gubitku statusa i počasti, Andrew je i dalje osmi u redu za prijestolje, a to se može promijeniti samo zakonom.

"Charles je prvi monarh koji mora ispuniti naša očekivanja od javnih osoba, a to je da bude odgovoran i da položi račune", rekao je Craig Prescott, stručnjak za kraljevsku obitelj sa Sveučilišta Royal Holloway u Londonu. "I uvijek se morate truditi zaslužiti podršku javnosti.

Najbolji ishod

A to je poseban izazov kad ste suočeni s kontroverzom poput ove s Andrewom Mountbatten-Windsorom." Kritičari tvrde da je monarhija sporo reagirala na pritisak, s obzirom na to da se o vezama Mountbatten-Windsora s Epsteinom raspravlja više od desetljeća.

Najbolji ishod za monarhiju bio bi da se policijska istraga usredotoči isključivo na informacije iz Epsteinovih spisa i kako se one odnose na Andrewa, smatra Peter Hunt, bivši BBC-jev dopisnik za kraljevsku obitelj. Najgori ishod bio bi da policija proširi istragu na to što je šira institucija možda znala i kada.

"Jesu li se postavljala pitanja o njegovom ponašanju kao trgovinskog izaslanika tijekom tih 10 godina? Je li se na njih odgovorilo? Što su ljudi poduzeli po tom pitanju?", upitao je Hunt za BBC. A možda će se otkriti i više. "Hoće li biti još spisa?", zaključio je pitanjem.