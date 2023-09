UHIĆENI TORCIDAŠI ZBOG IZAZIVANJA POŽARA Mogu dobiti i nekoliko godina zatvora

Policijska uprava primorsko-goranske županije prijavila je dva hrvatska državljanina starosti od 28 i 29 godina zbog nekoliko kaznenih djela.

Dvojica muškaraca optužena su zbog počinjenja nekoliko kaznenih djela na nogometnom stadionu Rujevica u Rijeci tijekom finala Hrvatskog kupa u kojem su igrali Hajduk i Šibenik.

Naime, policija sumnja da su identificirani muškarci palili baklje tijekom utakmice i time izazvali požar koji je oštetio sjedalice i druge dijelove na tribinama stadiona. Policija u izvještaju dodaje kako je 28-godišnji osumnjičeni poticao i ostale navijače u protupravnim radnjama, a 29-godišnjak je u vatru dodao navijačke rekvizite i sjedalice, piše 24 sata.

Policija procjenjuje kako su uzrokovali štetu od najmanje 60.000 eura na Rujevici, a Rijeka je nakon odigrane utakmice navela kako šteta iznosi oko 100.000 eura.

Policiji je za identifikaciju počinitelja koji su unijeli zastavu s ustaškim simbolom na utakmici Hrvatske i Latviji na Rujevici trebalo samo nekoliko dana, a za finale Kupa skoro četiri mjeseca.

Kakva kazna prijeti počiniteljima?

Članak 235. Kaznenog zakona govori o oštećenju tuđe stvari. Tko ošteti, uništi, izobliči ili učini neuporabljivom tuđu stvar, kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine. Kaznom iz stavke 1. kaznit će se tko crtežima ili natpisima neovlašteno mijenja izgled zidova, motornih vozila ili drugih površina. Ako je počinitelj kazneno djelo počinio iz niskih pobuda ili je njime prouzročio znatnu štetu, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Prema članku 324. istog zakona koje govori o izazivanju nereda, tko sudjeluje u mnoštvu koje nasiljem prema drugim osobama ili stvarima ili prijetnjom da će počiniti nasilje ugrožava javni red ili potiče mnoštvo na nasilje, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. Ako je kazneno djelo počinjeno iz mržnje, prema većem broju osoba, uz uporabu oružja ili opasnog oruđa ili dovede u opasnost život ili tijelo druge osobe ili je dovelo do znatne imovinske štete, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.