Uhićena državljanka Bugarske zbog računalne prijevare u Šibeniku, s tuđom karticom podigla 300 eura

​Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 31-godišnjom državljankom Bugarske osumnjičenom za počinjenje računalne prijevare na štetu 60-godišnjaka.

U ponedjeljak, 20. travnja, na graničnom prijelazu Bajakovo na temelju raspisane potrage uhićena je 31-godišnja državljanka Bugarske zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela računalne prijevare.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Naime, dana 7. kolovoza 2025. godine u trgovačkom centru u Šibeniku, osumnjičena je 60-godišnjaku otuđila etui s osobnim dokumentima, bankovnim karticama i novcem, nakon čega je istog dana na području Šibenika s otuđenom bankovnom karticom u više navrata na bankomatu podigla ukupni novčani iznos od 300 eura.

Nakon provedenog istraživanja osumnjičena 31-godišnjakinja je uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.