Uhićen u Hrvatskoj: 'Pao' 28-godišnjak s Interpolove tjeralice povezivan sa šest ubojstava

U ponedjeljak je u Hrvatskoj priveden 28-godišnjeg Vuk Lakićević, za kojim je bila aktivna tjeralica Interpola iz Podgorice. Istražitelji ga povezuju s opasnom kriminalnom grupom iz Crne Gore te ga terete za sudjelovanje u više ubojstava, ukupno njih šest, kako navodi RTCG.
Prema dostupnim podacima, Lakićević se skrivao od 21. travnja, a nakon uhićenja bit će doveden pred suca istrage u Slavonskom Brodu, gdje će se odlučivati o daljnjim koracima.
Iz crnogorske policije poručuju kako je potraga bila usmjerena na njegovo privođenje zbog postupka koji se protiv njega vodi pred Specijalnim državnim tužiteljstvom. Sumnjiči ga se za udruživanje u kriminalnu organizaciju te za sudjelovanje u teškim ubojstvima.
Crnogorski istražitelji zahvalili su hrvatskoj policiji na brzoj i učinkovitoj reakciji, ističući važnost međunarodne suradnje i razmjene informacija u ovakvim slučajevima, prenose 24sata.
Dio medija iz Srbije spominje i njegovu navodnu povezanost sa 'škaljarskim klanom'. Ista skupina predmet je nedavne istrage, a sumnjiči je se za više ubojstava, uključujući likvidacije Davora Prelevića i Siniše Vlahovića na Mallorci, Slobodana Šaranovića u Budvi, Ilije Krstića u Kotoru te Željka Bulatovića i Marka Sjekloće