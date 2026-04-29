Uhićen u Hrvatskoj: 'Pao' 28-godišnjak s Interpolove tjeralice povezivan sa šest ubojstava

U ponedjeljak je u Hrvatskoj priveden 28-godišnjeg Vuk Lakićević, za kojim je bila aktivna tjeralica Interpola iz Podgorice. Istražitelji ga povezuju s opasnom kriminalnom grupom iz Crne Gore te ga terete za sudjelovanje u više ubojstava, ukupno njih šest, kako navodi RTCG.

Prema dostupnim podacima, Lakićević se skrivao od 21. travnja, a nakon uhićenja bit će doveden pred suca istrage u Slavonskom Brodu, gdje će se odlučivati o daljnjim koracima.

Iz crnogorske policije poručuju kako je potraga bila usmjerena na njegovo privođenje zbog postupka koji se protiv njega vodi pred Specijalnim državnim tužiteljstvom. Sumnjiči ga se za udruživanje u kriminalnu organizaciju te za sudjelovanje u teškim ubojstvima.

Crnogorski istražitelji zahvalili su hrvatskoj policiji na brzoj i učinkovitoj reakciji, ističući važnost međunarodne suradnje i razmjene informacija u ovakvim slučajevima, prenose 24sata.

Dio medija iz Srbije spominje i njegovu navodnu povezanost sa 'škaljarskim klanom'. Ista skupina predmet je nedavne istrage, a sumnjiči je se za više ubojstava, uključujući likvidacije Davora Prelevića i Siniše Vlahovića na Mallorci, Slobodana Šaranovića u Budvi, Ilije Krstića u Kotoru te Željka Bulatovića i Marka Sjekloće