Uhićen redar: Slomio djevojci rame jer je pušila u kafiću

Uhićen je redar koji je teško ozlijedio djevojku jer je pušila u kafiću u kojem je to zabranjeno.

Izbacio ju je iz kafića, a uslijed intervencije djevojci je slomljeno rame i nadlaktica. Sve se dogodila u ugoistiteljskom objektu u Varaždinu.“Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 40-godišnjakom zbog sumnje da je počinio kazneno djelo Teške tjelesne ozlijede na štetu 25-godišnjakinje, piše Danica.hr.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kako se sumnja, on je kao redar u jednom ugostiteljskom objektu u Varaždinu, nekoliko puta upozorio oštećenu da je u objektu zabranjeno pušenje, što je ista ignorirala. Zbog toga je došao do nje te je s leđa uhvatio za kosu, pri čemu je izgubila ravnotežu i pala na tlo.

Nakon toga, odvukao ju je van iz objekta. Nakon što se ista vratila u objekat, uhvatio ju je za kosu i lijevu ruku te je ponovno izbacio van i pritisnuo je svojim tijelom. Na mjesto događaja izašla je ekipa Zavoda za hitnu medicinu te je prevezena u bolnicu.

Utvrđeno je da je zadobila ozlijede u vidu prijeloma lijevog ramena i lijeve nadlaktice te ogrebotine po desnoj šaci. Njezine su ozlijede okvalificirane kao teže te je nakon pružene medicinske pomoći puštena na kućnu njegu.

Obavljenim alkotestiranjem kod 25-godišnjakinje je utvrđena koncentracija alkohola od 1.19 promila, dok 40-godišnjak nije bio pod utjecajem alkohola. On je po dovršenom kriminalističkom istraživanju, uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku”, ističu u policiji.