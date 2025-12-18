Uhićen muškarac. Prodavao je drogu u Omišu, čak i maloljetniku

Policijski službenici Policijske postaje Omiš proveli su kriminalističko istraživanje nad muškarcem zbog sumnje da se bavio preprodajom droge marihuane, te da je tijekom studenoga 2025. godine drogu prodavao i maloljetnoj osobi.

Temeljem naloga Županijskog suda u Splitu, 17. prosinca 2025. godine obavljena je pretraga stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi na području Omiša. Tijekom pretrage pronađene su četiri PVC vrećice i jedna staklena posuda s drogom marihuanom, kao i dvije digitalne vage s tragovima droge.

Svi pronađeni predmeti su oduzeti, a osumnjičeni je uhićen te je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama iz članka 190. stavka 3. Kaznenog zakona.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.