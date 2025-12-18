Close Menu

Uhićen muškarac. Prodavao je drogu u Omišu, čak i maloljetniku

Bavio se marihuanom

Policijski službenici Policijske postaje Omiš proveli su kriminalističko istraživanje nad muškarcem zbog sumnje da se bavio preprodajom droge marihuane, te da je tijekom studenoga 2025. godine drogu prodavao i maloljetnoj osobi.

Temeljem naloga Županijskog suda u Splitu, 17. prosinca 2025. godine obavljena je pretraga stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi na području Omiša. Tijekom pretrage pronađene su četiri PVC vrećice i jedna staklena posuda s drogom marihuanom, kao i dvije digitalne vage s tragovima droge.

Svi pronađeni predmeti su oduzeti, a osumnjičeni je uhićen te je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama iz članka 190. stavka 3. Kaznenog zakona.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

