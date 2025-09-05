Uhićen mladić (25) koji je u Splitu napao Kalika, prijeti mu zatvor

Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nakon što je u medijima objavljena snimka na kojoj muškarac viče i psuje na drugog muškarca, kojeg je na kraju događaja i pljunuo. Uhićen je i kriminalistički obrađen 25-godišnjak, za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je 18. kolovoza 2025. godine u Splitu počinio prekršaj iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Sudu je predloženo zadržavanje te izricanje kazne zatvora u trajanju od 30 dana, a postupak će biti proveden u žurnom postupku, javlja Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Maloljetnici odgovorni za opasne incidente na nogometnoj utakmici

U sklopu istrage protupravnih ponašanja na nedavno održanim nogometnim utakmicama, policijski službenici poduzeli su mjere za identifikaciju počinitelja, a riječ je o muškarcu koji je u jednom splitskom ugostiteljskom objektu napao nogometaša Hajduka Antonyja Kalika.

Naime, dovršeno je kriminalističko istraživanje nad dvojicom maloljetnika, za koje je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da su 17. kolovoza 2025. godine počinili kazneno djelo "Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom" prema članku 215. stavku 1. Kaznenog zakona.

Maloljetnici su se na stadionu Poljud maskirali podkapama te bacili pirotehnička sredstva – bengalke – prema igračima i tribinama, čime su doveli u opasnost život i tjelesnu sigurnost redara i igrača. Nakon završetka istrage, protiv dvojice maloljetnika bit će podnesena kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu.

Zapaljen navijački transparent – 19-godišnjak uhićen

Također, policija je dovršila istraživanje incidenta od 10. kolovoza 2025. godine, kada je na stadionu Poljud zapaljen navijački transparent. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 19-godišnjak sudjelovao u paljenju rekvizita. Uhićen je i kriminalistički obrađen te je u žurnom postupku odveden na nadležni sud. Sudu je predloženo da mu se izrekne mjera opreza zabrane posjećivanja stadiona Poljud i svih stadiona u Hrvatskoj i inozemstvu do pravomoćnog okončanja postupka, mjera zabrane prisustvovanja utakmicama HNK Hajduk u trajanju od godinu dana te novčana kazna od 1.000 eura, javlja Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Policija je potvrdila da kriminalistička istraživanja i dalje traju, te da će poduzeti sve potrebne mjere kako bi se osigurala sigurnost na sportskim događanjima i javnim mjestima u Splitu.