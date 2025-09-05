Uhićen mladi diler iz Trogira, bavio se "speedom" i "travom"

Policijski službenici Službe kriminaliteta droga dovršili su kriminalističko istraživanje nad 24-godišnjakom provedeno zbog sumnje da je počinio kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama. Tijekom istraživanja, temeljem naloga suda je obavljena pretraga doma i drugih prostorija koje navedeni koristi na trogirskom području.

Pronađena je i oduzeta jedna PVC vrećica sa sadržajem droge amfetamin-„speed“ ukupne mase 342 grama, jedna PVC vrećica sa sadržajem droge konoplje s više od 0,3% THC-a, ukupne mase 243 grama i jedna digitalna vaga za precizno mjerenje.

Po završenom kriminalističkom istraživanju protiv njega će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.